Alman Bankası'ndan "Çalınan" 100 Milyon Euro Türkiye'den Çıktı
Alman Bankası'ndan "Çalınan" 100 Milyon Euro Türkiye'den Çıktı
Almanya'da yer alan kooperatif bankası Volksbank Düsseldorf Neuss, bir hesaptan 100 milyon euro kaybolması nedeniyle büyük bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kaldı. Bu olay, bankanın finansal güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluştururken, dolandırıcılığın boyutları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmadan 'Türkiye' çıktı.
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Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Frankfurt’ta Volksbank Düsseldorf Neuss’un bir hesabından 100 milyon euro kayboldu.
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Bu büyük dolandırıcılık vakasına, Fransız moda şirketi Kiabi'nin eski bir yöneticisinin de karıştığı ortaya çıktı.
Volksbank’taki hesabın Kiabi tarafından açıldığı ve şirketin, ismi açıklanmayan eski yöneticisinin suç ortaklarıyla birlikte bu parayı Türkiye’ye transfer ettiğini tespit ettiği belirtildi. Kiabi'nin şu anda bu fonlara erişimi bulunmuyor.
Düsseldorf Savcılığı ve Alman bankacılık birliği koruma sistemi (BVR), konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Banka ise sürecin devam ettiğini ve gerekli yasal adımların atıldığını duyurdu.
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