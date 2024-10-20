Alman Bankası'ndan "Çalınan" 100 Milyon Euro Türkiye'den Çıktı

Almanya'da yer alan kooperatif bankası Volksbank Düsseldorf Neuss, bir hesaptan 100 milyon euro kaybolması nedeniyle büyük bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kaldı. Bu olay, bankanın finansal güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluştururken, dolandırıcılığın boyutları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmadan 'Türkiye' çıktı.