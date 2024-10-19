Türkiye'nin Uzay Harcaması İçin Bütçeden Ayırdığı Miktar Arttı
Türkiye'nin Uzay Harcaması İçin Bütçeden Ayırdığı Miktar Arttı
Türkiye, bu yıl ilk insanlı uzay görevini başarıyla gerçekleştirdi. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne dair yapılan incelemelere göre, 2024 yılında uzay ve havacılık alanına tahsis edilen 4 milyar TL’lik bütçe, 2025'te 5 milyar 52 milyon TL'yi aşarak önemli bir artış gösterdi.
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Türkiye, gelecek yıl bütçesinden ayırdığı 5 milyar 52 milyon TL'lik kaynakla uzay çalışmalarına devam edecek ve bu alandaki projelerini sürdürecek.
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Bütçe tahminlerindeki bu artış, Türkiye'nin bu yıl ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’i uzaya göndermesinin yanı sıra TÜRKSAT 6A’yı da uzaya fırlatmasıyla ivme kazanan Milli Uzay Programı’nın hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarla destekleniyor.
Programda yer alan "Ay'a ilk temasın sağlanması" hedefine yönelik çalışmalar da hızla devam ediyor. 2026 yılında Ay ile ilk teması gerçekleştirmesi planlanan uzay aracının tasarım ve üretim süreci, TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülüyor.
Belirtilen tarihte Türkiye, aynı zamanda dünyanın en büyük uzay etkinliklerinden biri olan Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) de ev sahipliği yapacak. Bu önemli kongre, 2026 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek.
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