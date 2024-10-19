Türkiye'nin Uzay Harcaması İçin Bütçeden Ayırdığı Miktar Arttı

Türkiye, bu yıl ilk insanlı uzay görevini başarıyla gerçekleştirdi. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne dair yapılan incelemelere göre, 2024 yılında uzay ve havacılık alanına tahsis edilen 4 milyar TL’lik bütçe, 2025'te 5 milyar 52 milyon TL'yi aşarak önemli bir artış gösterdi.