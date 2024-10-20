Alışverişte Yeni Dönem: Fiş Vermeyene de Fiş Almayana da Ceza Geliyor
Alışverişte Yeni Dönem: Fiş Vermeyene de Fiş Almayana da Ceza Geliyor
Ticari alışverişlerde fatura ve fiş kullanımının önemi bir kez daha vurgulandı ve bu konuda ihmal edenlere uygulanacak cezalar belirlendi. Hem alışveriş yapanların hem de satıcıların dikkat etmesi gereken bu yeni dönemde, fiş almayan ya da vermeyen kişilerin karşı karşıya kalacağı cezalar belirlendi. İlk tespitte 10 bin lira ceza uygulanacak. Ancak bu durumun altıncı ve sonraki tespitlerde tekrarlanması durumunda, ceza miktarı 100 bin liraya kadar çıkabilecek.
İşte detaylar...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde ticari işlemlerde fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmemesi ya da farklı mahiyetteki belgelerin düzenlenmesi durumunda kesilecek cezalara ilişkin usul ve esasları belirlendi.
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Buna göre fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin bir takvim yılı içerisinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması durumunda, alıcıya ve satıcıya her bir tespit için artırımlı şekilde vergi cezası uygulanacak. Fatura düzenlememede asgari ceza tutarı 10 bin lira olacak. Ancak fatura düzenlememede birinci tespitte 10 bin lira olan asgari ceza tutarı, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira, altıncı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar çıkacak.
Belge düzenleme yükümlülüğü bulunanların bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve alıcı tarafından da vergi dairesinin bilgisine girmeden en geç 5 iş günü içerisinde bu durumun vergi dairesine bildirilmesi durumunda alıcıya ceza kesilmeyecek.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, düzenlemede kayıt dışı olarak faaliyette bulunan kişiler adına yüzde 50 artırımlı vergi ziyaı cezası uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve örneklere de yer verildi.
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