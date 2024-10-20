Alışverişte Yeni Dönem: Fiş Vermeyene de Fiş Almayana da Ceza Geliyor

Ticari alışverişlerde fatura ve fiş kullanımının önemi bir kez daha vurgulandı ve bu konuda ihmal edenlere uygulanacak cezalar belirlendi. Hem alışveriş yapanların hem de satıcıların dikkat etmesi gereken bu yeni dönemde, fiş almayan ya da vermeyen kişilerin karşı karşıya kalacağı cezalar belirlendi. İlk tespitte 10 bin lira ceza uygulanacak. Ancak bu durumun altıncı ve sonraki tespitlerde tekrarlanması durumunda, ceza miktarı 100 bin liraya kadar çıkabilecek.

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