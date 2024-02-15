Alışverişte Tuzağa Düşmeyin: "Yem Etkisi" ile Satıcıların Sizi Nasıl Kandırdığını Öğrenin!

Küçük boy mısırın 35 lira, büyük boy mısırın ise 69 lira olduğu bir durumda çoğu insan küçük boyu tercih eder çünkü 69 liranın mısır için fazla olduğunu düşünürler ancak orta boy bir mısırın 60 liraya sunulmasıyla insanlar aradaki küçük fiyat farkı nedeniyle büyük boyu tercih etmeye başlarlar.