Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Alışveriş Merkezlerinin Neden Yüksek Tavanlı Olduğunu Öğrendiğinizde Her Şey Daha Anlamlı Gelecek

Alışveriş Merkezlerinin Neden Yüksek Tavanlı Olduğunu Öğrendiğinizde Her Şey Daha Anlamlı Gelecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 09:57

Yüksek tavanlı yapılar, özellikle havalimanları ve alışveriş merkezleri gibi yoğun ziyaretçi trafiği olan yerlerde, hem teknik hem de psikolojik nedenlerle tercih ediliyor. Bu durumun arkasında yatan nedenler oldukça ilginç ve kapsamlı.

Gelin anlatıyoruz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Birçoğumuzun alışveriş için AVM'yi tercih etme nedeni; hem klima gibi konforlu bir alışveriş sunuyor olması, hem de yüksek tavanlarıyla alışveriş deneyimimizi maksimuma çıkarıyor olması.

Birçoğumuzun alışveriş için AVM'yi tercih etme nedeni; hem klima gibi konforlu bir alışveriş sunuyor olması, hem de yüksek tavanlarıyla alışveriş deneyimimizi maksimuma çıkarıyor olması.

Yüksek tavanlar, alışveriş merkezinin iç mekanını daha geniş ve ferah hissettiriyor. Bu da özellikle kalabalık saatlerde kendimizi sıkışmış hissetmememizi sağlıyor.

Yüksek tavanlar, alışveriş merkezinin iç mekanını daha geniş ve ferah hissettiriyor. Bu da özellikle kalabalık saatlerde kendimizi sıkışmış hissetmememizi sağlıyor.

Havaalanlarında da benzer durum geçerli. Uçağımız olduğunda kendimizi biran önce havaalanına atıp ferah bir yerde zaman geçirme isteğimiz oluyor.

Havaalanlarında da benzer durum geçerli. Uçağımız olduğunda kendimizi biran önce havaalanına atıp ferah bir yerde zaman geçirme isteğimiz oluyor.

Ferah bir ortam, ziyaretçilere rahatlık hissi veriyor. Ayrıca, geniş camlardan gelen doğal ışık, mekanın daha aydınlık ve canlı olmasını sağlıyor.

Ferah bir ortam, ziyaretçilere rahatlık hissi veriyor. Ayrıca, geniş camlardan gelen doğal ışık, mekanın daha aydınlık ve canlı olmasını sağlıyor.

Aslında yüksek tavanlar, mekanın özel ve etkileyici hissettirilmesi için tasarlanıyor. İnsanlar geniş, yüksek alanlarda kendilerini daha huzurlu ve özgür hissederler.

Aslında yüksek tavanlar, mekanın özel ve etkileyici hissettirilmesi için tasarlanıyor. İnsanlar geniş, yüksek alanlarda kendilerini daha huzurlu ve özgür hissederler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Havalimanları ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde, bu hisse sahip olmak, ziyaretçilerin mekanla olumlu bir bağ kurmasını sağlar. Bu da alışveriş ve seyahat deneyimlerinin daha keyifli hale gelmesine katkıda bulunur.

Havalimanları ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde, bu hisse sahip olmak, ziyaretçilerin mekanla olumlu bir bağ kurmasını sağlar. Bu da alışveriş ve seyahat deneyimlerinin daha keyifli hale gelmesine katkıda bulunur.

Elbette bu tavanların yapılmasındaki tek amaç bizleri iyi hissettirmek değil sadece. Teknik açıdan da yüksek tavanlar mekanın daha iyi havalandırılmasına yardımcı oluyor.

Elbette bu tavanların yapılmasındaki tek amaç bizleri iyi hissettirmek değil sadece. Teknik açıdan da yüksek tavanlar mekanın daha iyi havalandırılmasına yardımcı oluyor.

İnsanlardan ve ekipmanlardan çıkan ısı, yüksek tavanda daha iyi dağılır ve birikmez. Bu, mekanın her zaman taze havayla dolmasını sağlar.

İnsanlardan ve ekipmanlardan çıkan ısı, yüksek tavanda daha iyi dağılır ve birikmez. Bu, mekanın her zaman taze havayla dolmasını sağlar.

Ayrıca, havalandırma sistemleri ve diğer tesisat ekipmanları, yüksek tavanda gizlenebilir, böylece görsel karmaşayı azaltır.

Ayrıca, havalandırma sistemleri ve diğer tesisat ekipmanları, yüksek tavanda gizlenebilir, böylece görsel karmaşayı azaltır.

Yüksek tavanlar, dekoratif unsurların ve işlevsel öğelerin mekanda daha rahat yerleştirilmesini sağlar. Tabelalar, reklam panoları ve aydınlatma sistemleri, yüksek tavan sayesinde daha iyi konumlandırılabiliyor.

Yüksek tavanlar, dekoratif unsurların ve işlevsel öğelerin mekanda daha rahat yerleştirilmesini sağlar. Tabelalar, reklam panoları ve aydınlatma sistemleri, yüksek tavan sayesinde daha iyi konumlandırılabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu da mekanın düzenli ve estetik görünmesine yardımcı olur, ayrıca ziyaretçilere de keşfetme zevki sunar. Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu da mekanın düzenli ve estetik görünmesine yardımcı olur, ayrıca ziyaretçilere de keşfetme zevki sunar. Siz ne düşünüyorsunuz?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın