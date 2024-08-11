Alışveriş Merkezlerinin Neden Yüksek Tavanlı Olduğunu Öğrendiğinizde Her Şey Daha Anlamlı Gelecek

Yüksek tavanlı yapılar, özellikle havalimanları ve alışveriş merkezleri gibi yoğun ziyaretçi trafiği olan yerlerde, hem teknik hem de psikolojik nedenlerle tercih ediliyor. Bu durumun arkasında yatan nedenler oldukça ilginç ve kapsamlı.

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