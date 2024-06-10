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Ali Koç - Aziz Yıldırım Buluşmasında Laf Cumhurbaşkanı Başdanışmanına Dokununca Açıklama Geldi!

Ali Koç - Aziz Yıldırım Buluşmasında Laf Cumhurbaşkanı Başdanışmanına Dokununca Açıklama Geldi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
10.06.2024 - 13:06

Aziz Yıldırım ile Ali Koç, başkanlık seçiminden önce ilk kez karşı karşıya geldi. Canlı yayında Ali Koç, Aziz Yıldırım'a 'Kadim dostunuz Mehmet Uçum devreye girdi' diyerek laf dokundurmuştu. Uçum'dan yanıt geldi.

Kaynak: https://www.mynet.com/mynet-ozel-ali-...
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin tarihi seçimlerinin ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında yaşanan diyalog hakkında ilk defa Mynet'e açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin tarihi seçimlerinin ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında yaşanan diyalog hakkında ilk defa Mynet'e açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında gerçekleşen konuşma sırasında Koç, Uçum'un adını anarak "Devreye girdi" ifadesini kullanmıştı. "Siz sessiz kaldınız kadim dostunuz Mehmet Uçum devreye girdi" diyen Koç'a Yıldırım, "Senin de dostun Beylerbeyi'nde görüşmedin mi?" demişti.

Canlı yayında gerçekleşen konuşma sırasında Koç, Uçum'un adını anarak "Devreye girdi" ifadesini kullanmıştı. "Siz sessiz kaldınız kadim dostunuz Mehmet Uçum devreye girdi" diyen Koç'a Yıldırım, "Senin de dostun Beylerbeyi'nde görüşmedin mi?" demişti.

Bu iddiaların ardından Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım ile görüşen Uçum, "Devreye girdiğim iddia edilen konu, yaptığım tweetle alakalıdır. Bu tweette Fenerbahçe'ye verdiğim tam desteği görebilirsiniz. Bu açıklamayı başka bir şekilde yorumlamak mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Bu iddiaların ardından Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım ile görüşen Uçum, "Devreye girdiğim iddia edilen konu, yaptığım tweetle alakalıdır. Bu tweette Fenerbahçe'ye verdiğim tam desteği görebilirsiniz. Bu açıklamayı başka bir şekilde yorumlamak mümkün değildir." şeklinde konuştu.

O tweet👇🏻

O tweet👇🏻

Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi nitelikteki seçimleri dün Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurulda rekor sayıda, 27 binden fazla oy kullanıldı. Ali Koç, 16.464 oy alarak Fenerbahçe'nin başkanı seçildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi nitelikteki seçimleri dün Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurulda rekor sayıda, 27 binden fazla oy kullanıldı. Ali Koç, 16.464 oy alarak Fenerbahçe'nin başkanı seçildi.
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Koç'un seçim zaferinin ardından tebrik mesajları birbiri ardına geldi. Bu tebrik edenler arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da yer aldı.

Koç'un seçim zaferinin ardından tebrik mesajları birbiri ardına geldi. Bu tebrik edenler arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da yer aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koç'u tebrik eden Uçum, şu ifadeleri kullandı👇🏻

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koç'u tebrik eden Uçum, şu ifadeleri kullandı👇🏻

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