Alexander Menshikov Kimdir? Alexander Menshikov Neden Göz Altına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında birçok ünlü isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin arasında TikTok ve Instagram'da yaptığı problematik paylaşımlarla gündem olan Alexander Menshikov da vardı. Peki Alexander Menshikov kimdir, kaç takipçisi var?