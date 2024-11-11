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Alexander Menshikov Kimdir? Alexander Menshikov Neden Göz Altına Alındı?

Alexander Menshikov Kimdir? Alexander Menshikov Neden Göz Altına Alındı?

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2024 - 21:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında birçok ünlü isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin arasında TikTok ve Instagram'da yaptığı problematik paylaşımlarla gündem olan Alexander Menshikov da vardı. Peki Alexander Menshikov kimdir, kaç takipçisi var?

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Alexander Menshikov Kimdir?

Alexander Menshikov Kimdir?

Uzun zamandır TikTok, Instagram gibi platformlarda paylaşım yaparak ünlü olan Alexander Menshikov pandemi döneminden bu yana düzenli olarak içerik üretiyor.

Alexander Menshikov Neden Gözaltına Alındı?

Alexander Menshikov Neden Gözaltına Alındı?

Alexander Menshikov, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında şüpheli kimliğiyle gözaltına alındı.

Alexander Menshikov'un Kaç Takipçisi Var?

Alexander Menshikov'un Kaç Takipçisi Var?

Instagram'da 238 bin, YouTube'da 2 milyon ve TikTok'ta 1.5 milyonu aşkın takipçisi var.

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