onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Aktif Siyaseti Bırakacağını Açıklayan Süleyman Soylu'dan Öcalan İçin "Telefon ve Avukat" Önerisi

Aktif Siyaseti Bırakacağını Açıklayan Süleyman Soylu'dan Öcalan İçin "Telefon ve Avukat" Önerisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2025 - 16:29

Eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ etkinliğinde katıldı. 

Soylu, etkinlikte siyaseti bırakacağına dair iddialara dair konuştu. “Tayyip Erdoğan siyaseti bırakacağı gün bırakırım” diyen Soylu, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağını açıkladı. Soylu, “Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için ben davamın eriyim, en ufak bir sitemim de söz konusu değil” dedi. 

Öte yandan Soylu sürece dair de konuştu: 'Apo’nun yanına bir avukat bir telefon verin. Kandil’dekilerin Avrupa’dakilerin nasıl hizaya geleceklerini görün.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu etkinliğine katıldı. Soylu, gündeme dair ve siyaseti bırakacağı iddialarına dair konuştu.

AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu etkinliğine katıldı. Soylu, gündeme dair ve siyaseti bırakacağı iddialarına dair konuştu.

“Tayyip Erdoğan siyaseti bırakacağı gün bırakırım" diyen Soylu, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

“Tayyip Erdoğan siyaseti bırakacağı gün bırakırım" diyen Soylu, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

Soylu, istifa edeceğine dair şu ifadeleri kullandı:

'Liderimiz liderimizdir. Davamız davamızdır. Milletvekilliği son dönemimi ben faydalı olamıyorum, kendime ait öz eleştirim var deseler 'Ne olursunuz beni azad edin' diyeceğim. Ben kavlime sadığım, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım. Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için ben davamın eriyim, en ufak bir sitemim de söz konusu değil.”

Öte yandan sürece dair de konuşan Soylu, “Apo’nun yanına bir avukat ve bir telefon verin" dedi ve şöyle devam etti:

Öte yandan sürece dair de konuşan Soylu, “Apo’nun yanına bir avukat ve bir telefon verin" dedi ve şöyle devam etti:

“PKK’yı Apo kurmuştur, bütün canilikleri Apo yapmıştır. Kurucu aklının izni olmadan PKK’da hiç kimse bir adım atamaz. Meseleyi başka noktaya getirmeye çalışanlara kısa bir örnek vereyim. Denemesi bedava. Apo’nun yanına bir avukat bir telefon verin. Kandil’dekilerin Avrupa’dakilerin nasıl hizaya geleceklerini görün.”

Soylu'nun Öcalan sözleri şöyle:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
10
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın