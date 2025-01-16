Aktif Siyaseti Bırakacağını Açıklayan Süleyman Soylu'dan Öcalan İçin "Telefon ve Avukat" Önerisi

Eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ etkinliğinde katıldı.

Soylu, etkinlikte siyaseti bırakacağına dair iddialara dair konuştu. “Tayyip Erdoğan siyaseti bırakacağı gün bırakırım” diyen Soylu, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağını açıkladı. Soylu, “Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için ben davamın eriyim, en ufak bir sitemim de söz konusu değil” dedi.

Öte yandan Soylu sürece dair de konuştu: 'Apo’nun yanına bir avukat bir telefon verin. Kandil’dekilerin Avrupa’dakilerin nasıl hizaya geleceklerini görün.”