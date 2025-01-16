Aktif Siyaseti Bırakacağını Açıklayan Süleyman Soylu'dan Öcalan İçin "Telefon ve Avukat" Önerisi
Aktif Siyaseti Bırakacağını Açıklayan Süleyman Soylu'dan Öcalan İçin "Telefon ve Avukat" Önerisi
Eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ etkinliğinde katıldı.
Soylu, etkinlikte siyaseti bırakacağına dair iddialara dair konuştu. “Tayyip Erdoğan siyaseti bırakacağı gün bırakırım” diyen Soylu, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağını açıkladı. Soylu, “Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için ben davamın eriyim, en ufak bir sitemim de söz konusu değil” dedi.
Öte yandan Soylu sürece dair de konuştu: 'Apo’nun yanına bir avukat bir telefon verin. Kandil’dekilerin Avrupa’dakilerin nasıl hizaya geleceklerini görün.”
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AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu etkinliğine katıldı. Soylu, gündeme dair ve siyaseti bırakacağı iddialarına dair konuştu.
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“Tayyip Erdoğan siyaseti bırakacağı gün bırakırım" diyen Soylu, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.
Öte yandan sürece dair de konuşan Soylu, “Apo’nun yanına bir avukat ve bir telefon verin" dedi ve şöyle devam etti:
Soylu'nun Öcalan sözleri şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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