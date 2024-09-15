Aksiyon Severler Buraya: Son Yılların En İyi Aksiyon Macera Oyunlarını Listeledik!

Her ne kadar hikâye tarafında herkesi memnun edememiş olsa da aksiyon tarafında başyapıt düzeyinde bir yapım. Aksiyona girdiğimiz ortamlar, düşman yapay zekaları ve verdikleri tepkiler, sanki oyunda değil de gerçek hayattaymışsınız izlenimini vermeyi başarıyor. Aksiyon ve macera seviyorsanız bu oyunu mutlaka deneyimleyin.