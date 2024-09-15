Aksiyon Severler Buraya: Son Yılların En İyi Aksiyon Macera Oyunlarını Listeledik!
Aksiyon Severler Buraya: Son Yılların En İyi Aksiyon Macera Oyunlarını Listeledik!
Son beş yılda bizlerle buluşmuş en iyi aksiyon macera oyunlarını sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Devil May Cry 5
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9. Control
8. Stellar Blade
7. Lies of P
6. Marvel's Spider-Man 2
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. God of War Ragnarok
4. Sekiro: Shadows Die Twice
3. Final Fantasy 16
2. Resident Evil 4
1. The Last of Us Part 2
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın