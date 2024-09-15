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Aksiyon Severler Buraya: Son Yılların En İyi Aksiyon Macera Oyunlarını Listeledik!

Aksiyon Severler Buraya: Son Yılların En İyi Aksiyon Macera Oyunlarını Listeledik!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 12:46

Son beş yılda bizlerle buluşmuş en iyi aksiyon macera oyunlarını sizler için derledik.

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10. Devil May Cry 5

10. Devil May Cry 5

Devil May Cry serisinin şimdilik son oyunu olan bu yapım, sizlere aşırı doz aksiyon vadediyor. Tabii bu aksiyonun yanında sunduğu macera dolu hikâye de bu oyunun tuzu biberi.

9. Control

9. Control

Gizemli hikâyesi ile dikkat çekmeyi başaran Control, aksiyon kısımlarında da oyuncuyu kendine bağlıyor. Sakince ilerlediğiniz koridorlar, beklemediğiniz bir anda savaş alanına dönüyor. Bu da doğal olarak aksiyonun tavan yapması anlamına geliyor.

8. Stellar Blade

8. Stellar Blade

Her ne kadar pazarlaması ana karakter üzerinden yapılmış olsa da bu oyunun asıl olayı aksiyonu. Bu yılın en sağlam aksiyon oyunlarından olan Stellar Blade, sizlere keyifli bir macera da sunmayı başarıyor.

7. Lies of P

7. Lies of P

Bloodborne'dan bir hayli esinlenen bu yapım, kendine has ögeleri de bünyesine katarak sağlam bir iş ortaya koyuyor. Pinokyo'nun karanlık macerasını konu alan bu oyun, oldukça sağlam bir aksiyona sahip.

6. Marvel's Spider-Man 2

6. Marvel's Spider-Man 2

Aksiyon ve macera dediğimizde akla ilk gelen isimlerden olan Spider-Man, son çıkan oyunu ile dikkatleri üzerine çekti. İlk oyunun üstüne koyarak gelen devam oyunu, aksiyon tarafındaki yenilikler ile daha iyi bir hale gelmiş.

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5. God of War Ragnarok

5. God of War Ragnarok

God of War serisinin şimdilik son oyunu olan Ragnarok, bir önceki oyunun üstüne koyarak ilerlemiş. Özellikle aksiyon tarafında eklediği yenilikler, oyunun temelini bir adım öteye taşımayı başarmış.

4. Sekiro: Shadows Die Twice

4. Sekiro: Shadows Die Twice

Fromsoftware çatısı altından çıkan bu oyun, kılıçlı aksiyonun zirvesini sizlere vadediyor. Vurduğunuz ve aldığınız her darbeyi en ince detayına kadar hissedebildiğiniz bu oyun, aksiyon ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

3. Final Fantasy 16

3. Final Fantasy 16

Görüp görebileceğiniz en görkemli boss savaşlarına sahip oyun bu olabilir. Bu harika boss savaşlarını bir de iyi bir savaş sistemi ile birleştirirseniz ortaya oldukça sağlam bir iş çıkıyor. Final Fantays 16, aksiyon ve macera severlerin radarına alması gereken bir yapım.

2. Resident Evil 4

2. Resident Evil 4

Orijinal Resident Evil 4'ün yeniden yapımı olan bu oyun, bol aksiyon sahneleri ve göz alıcı grafikleri ile karşımızda. Serinin aksiyon ve hayatta kalma dengesini iyi harmanladığı bu yapım, türü sevenlerin göz bebeği olabilecek seviyede.

1. The Last of Us Part 2

1. The Last of Us Part 2

Her ne kadar hikâye tarafında herkesi memnun edememiş olsa da aksiyon tarafında başyapıt düzeyinde bir yapım. Aksiyona girdiğimiz ortamlar, düşman yapay zekaları ve verdikleri tepkiler, sanki oyunda değil de gerçek hayattaymışsınız izlenimini vermeyi başarıyor. Aksiyon ve macera seviyorsanız bu oyunu mutlaka deneyimleyin.

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