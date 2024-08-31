PlayStation'un Yeni Oyunu Concord'un Oyuncu Sayısı Yerleri Öpüyor!
PlayStation'un Yeni Oyunu Concord'un Oyuncu Sayısı Yerleri Öpüyor!
PlayStation tarafından yayınlanan Concord, beklenilen etkiyi yaratamadı ve çöküş dönemine geçiş yaptı.
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Overwatch benzeri bir yapıya sahip.
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Eş zamanlı oyuncu sayısında da dibi gördü.
Sony, satışlardan da memnun değil.
Bu oyunu bu kadar başarısız yapan şey ne?
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