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PlayStation'un Yeni Oyunu Concord'un Oyuncu Sayısı Yerleri Öpüyor!

PlayStation'un Yeni Oyunu Concord'un Oyuncu Sayısı Yerleri Öpüyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 01:01

PlayStation tarafından yayınlanan Concord, beklenilen etkiyi yaratamadı ve çöküş dönemine geçiş yaptı.

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Overwatch benzeri bir yapıya sahip.

Overwatch benzeri bir yapıya sahip.

Firewalk tarafından geliştirilen ve PlayStation tarafından yayınlanan Concord, 23 Ağustos tarihinde çıktı. Overwatch benzeri bir yapıya sahip olan oyun, Sony tarafında beklentileri karşılamayı başaramadı.

Eş zamanlı oyuncu sayısında da dibi gördü.

Eş zamanlı oyuncu sayısında da dibi gördü.

Anlık oyuncu sayısı oldukça düşük olan Concord, git gide alçalmaya devam ediyor. Oyunun şimdiye kadar gördüğü en yüksek anlık oyuncu sayısı ise 697 kişi oldu. Bu da online odaklı bir yapım için oldukça düşük bir istatistik.

Sony, satışlardan da memnun değil.

Sony, satışlardan da memnun değil.

Her ne kadar elimizde net bir satış sayısı olmasa da analizcilerin bir tahmini bulunuyor. Bu tahmine göre Concord, toplamda 25.000 adet satmayı başardı. Bu da Sony gibi bir firma için yok denecek kadar az demek.

Bu oyunu bu kadar başarısız yapan şey ne?

Bu oyunu bu kadar başarısız yapan şey ne?

Bunun net bir cevabı olmasa da birçok farklı etken mevcut. Bunların başında alternatifler yer alıyor. Concord benzeri birçok oyun halihazırda hayatına devam etmekte. Bu oyunların kitleleri de kolay kolay oyunlarını bırakmak istemiyor. Bunun yanında Sony'nin fahiş fiyatlandırma politikası da eklenince kimse bu yapıma yaklaşmak istemiyor.

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