onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKOM İstanbul'da Fırtına ve Kuvvetli Yağışın Başlayacağı Saati Açıkladı! Sıcaklık 10 Derece Birden Düşecek

AKOM İstanbul'da Fırtına ve Kuvvetli Yağışın Başlayacağı Saati Açıkladı! Sıcaklık 10 Derece Birden Düşecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.12.2024 - 16:45

İstanbullular dikkat! İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sosyal medya hesabı X’ten İstanbul için uyarı yayımladı.

Uyarıda bugün (10 Aralık Salı) saat 18.00'dan itibaren fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtildi. Fırtına ve yağış yarın (11 Aralık Çarşamba) sabah saatlerine kadar devam edecek. Öte yandan sıcaklıklar 10 derece birden düşecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Soğuk ve yağışlı havanın bir süredir etkili olduğu İstanbul için yeni bir uyarı geldi. AKOM, bugün akşam saatleri için İstanbul'da yaşayan vatandaşları uyardı.

Soğuk ve yağışlı havanın bir süredir etkili olduğu İstanbul için yeni bir uyarı geldi. AKOM, bugün akşam saatleri için İstanbul'da yaşayan vatandaşları uyardı.

AKOM X hesabından yapılan paylaşımda fırtına ve kuvvetli yağışın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Buna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden (18.00) itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına (50-61 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların gök gürültülü sağanak yağmur ve yerel kuvvetli sağanak (20-50 kg/m2) şeklinde etkili olması ve halihazırda 16-19 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.'

Yağışlar 11 Aralık Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edecek.

Yağışlar 11 Aralık Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edecek.

'Yağışların Çarşamba (yarın) sabah saatlerine kadar (09.00) devam etmesi bekleniyor. Hava şartlarından kaynaklı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önem arz ediyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın