AKOM İstanbul'da Fırtına ve Kuvvetli Yağışın Başlayacağı Saati Açıkladı! Sıcaklık 10 Derece Birden Düşecek
AKOM İstanbul'da Fırtına ve Kuvvetli Yağışın Başlayacağı Saati Açıkladı! Sıcaklık 10 Derece Birden Düşecek
İstanbullular dikkat! İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sosyal medya hesabı X’ten İstanbul için uyarı yayımladı.
Uyarıda bugün (10 Aralık Salı) saat 18.00'dan itibaren fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtildi. Fırtına ve yağış yarın (11 Aralık Çarşamba) sabah saatlerine kadar devam edecek. Öte yandan sıcaklıklar 10 derece birden düşecek.
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Soğuk ve yağışlı havanın bir süredir etkili olduğu İstanbul için yeni bir uyarı geldi. AKOM, bugün akşam saatleri için İstanbul'da yaşayan vatandaşları uyardı.
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Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Yağışlar 11 Aralık Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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