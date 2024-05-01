Akla İlk Onların Gelmesi Normalmiş: Survivor'a 3'ten Fazla Kez Katılan Yarışmacılar Hangileri?
Akla İlk Onların Gelmesi Normalmiş: Survivor'a 3'ten Fazla Kez Katılan Yarışmacılar Hangileri?
2005'ten bu yana yayınlanan ve yayınlandığı her dönem reytinglerde zirveyi zorlayan Survivor'da bazı yarışmacılar yarışmayla bütünleşti. Gerek başarıları gerekse tavırlarıyla adından söz ettiren ve yarışmadan 3'ten fazla kez bulunan yarışmacılar hangileri?
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1. Merve Aydın
2. Turabi Çamkıran
3. Hilmi Cem İntepe
4. Hakan Hatipoğlu
5. Sahra Işık
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6. Berna Canbeldek
7. Sema Aydemir
8. Nagihan Karadere
9. Çağan Atakan Arslan
10. Doğukan Manço
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11. Adem Kılıçcı
12. Damla Can
13. Ogeday Girişken
14. Batuhan Karacakaya
15. Sercan Yıldırım
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16. Seda Ocak
17. Gizem Memiç
18. Yasin Obuz
19. Yunus Emre Özden
20. Furkan Kızılay
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21. Ece Begüm Yücetan
22. Bozok Gören
23. Seda Aktuğlu
24. Yağmur Banda
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