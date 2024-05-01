Akla İlk Onların Gelmesi Normalmiş: Survivor'a 3'ten Fazla Kez Katılan Yarışmacılar Hangileri?

2005'ten bu yana yayınlanan ve yayınlandığı her dönem reytinglerde zirveyi zorlayan Survivor'da bazı yarışmacılar yarışmayla bütünleşti. Gerek başarıları gerekse tavırlarıyla adından söz ettiren ve yarışmadan 3'ten fazla kez bulunan yarışmacılar hangileri?