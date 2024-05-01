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Akla İlk Onların Gelmesi Normalmiş: Survivor'a 3'ten Fazla Kez Katılan Yarışmacılar Hangileri?

Akla İlk Onların Gelmesi Normalmiş: Survivor'a 3'ten Fazla Kez Katılan Yarışmacılar Hangileri?

survivor
themyscira - Misafir Editör
01.05.2024 - 12:46

2005'ten bu yana yayınlanan ve yayınlandığı her dönem reytinglerde zirveyi zorlayan Survivor'da bazı yarışmacılar yarışmayla bütünleşti. Gerek başarıları gerekse tavırlarıyla adından söz ettiren ve yarışmadan 3'ten fazla kez bulunan yarışmacılar hangileri?

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1. Merve Aydın

1. Merve Aydın

Bu sezon 5. kez katılan Merve Aydın artık Survivor'la bütünleşmiş durumda.

2. Turabi Çamkıran

2. Turabi Çamkıran

2 şampiyonluğu bulunan Turabi, bu yıl 4. kez Survivor'a katıldı.

3. Hilmi Cem İntepe

3. Hilmi Cem İntepe

1 şampiyonluğu bulunan Hilmi Cem, 4. kez Survivor'a katıldı.

4. Hakan Hatipoğlu

4. Hakan Hatipoğlu

İlk olarak 2010'da yarışmaya katılan Hakan, bu yıl 4. kez Survivor'a katıldı.

5. Sahra Işık

5. Sahra Işık

Sahra da bu yıl 4. kez yarışmaya katılan isimlerden.

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6. Berna Canbeldek

6. Berna Canbeldek

Berna da Sahra gibi bu yıl 4. kez yarışmaya katıldı.

7. Sema Aydemir

7. Sema Aydemir

Yarışmanın güçlü kadınlarından biri olarak görülen Sema, bu yıl 4. kez yarışmaya katılan isimlerden biri.

8. Nagihan Karadere

8. Nagihan Karadere

Survivor denince ilk akla gelen isimlerden olan Nagihan bu yıl 4. kez katıldı.

9. Çağan Atakan Arslan

9. Çağan Atakan Arslan

Avatar Atakan bu yıl 3. kez Survivor'a katıldı.

10. Doğukan Manço

10. Doğukan Manço

Her ne kadar bu yıl fazla erken veda etmiş olsa da Doğukan Manço yarışmaya 3. kez katılmıştı.

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11. Adem Kılıçcı

11. Adem Kılıçcı

1 şampiyonluk, 2 ikinciliği bulunan Adem toplam 3 kez Survivor'a katıldı.

12. Damla Can

12. Damla Can

Survivor'ın sevilen isimlerinden Damla Can, 3. kez Survivor'a katıldı.

13. Ogeday Girişken

13. Ogeday Girişken

1 şampiyonluğu bulunan Ogeday da 3. kez Survivor'a katıldı.

14. Batuhan Karacakaya

14. Batuhan Karacakaya

Batuhan da yarışmaya 3 kez katılan isimlerden biri.

15. Sercan Yıldırım

15. Sercan Yıldırım

Yarışmaya 3 kez katılan bir diğer yarışmacı da Sercan Yıldırım.

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16. Seda Ocak

16. Seda Ocak

Survivor All Star'ın favorilerinden biri olarak görülen Seda yarışmaya 3 kez katıldı.

17. Gizem Memiç

17. Gizem Memiç

Sezona erken veda eden isimlerden olan Gizem de 3. kez yarışmaya katılmıştı.

18. Yasin Obuz

18. Yasin Obuz

Survivor ve MasterChef'in sevilen yarışmacısı Yasin, bu yıl 3. kez Survivor'da.

19. Yunus Emre Özden

19. Yunus Emre Özden

Bu sezon 30'un üstünde ceza alan Yunus Emre, yarışmaya 3. kez katıldı.

20. Furkan Kızılay

20. Furkan Kızılay

Survivor All Star'da yarışan Furkan Kızılay da bu sezon 3. kez katıldı.

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21. Ece Begüm Yücetan

21. Ece Begüm Yücetan

Begüm de yarışmaya 3 kez katılan yarışmacılardan.

22. Bozok Gören

22. Bozok Gören

Her seferinde iddiasını ve gücünü konuşturan Bozok da yarışmaya 3 kez katıldı.

23. Seda Aktuğlu

23. Seda Aktuğlu

Erken veda etse de özellikle bu sezon yarışmaya bolca neşe katan Seda da 3 kez katıldı.

24. Yağmur Banda

24. Yağmur Banda

Yarışmaya 3 kez katılan bir isim de Yağmur Banda.

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