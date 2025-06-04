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Akıllı Telefonlarda Görülen "NFC" Nedir, Ne İşe Yarar?

Akıllı Telefonlarda Görülen "NFC" Nedir, Ne İşe Yarar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 17:09

Telefon ayarlarında adını sıkça görüp “Bu ne işe yarıyor ki?” dediğiniz NFC aslında oldukça işlevsel. Günümüzde hem Android hem de iPhone cihazlarda bu özellik yer alıyor. Ancak birçok kullanıcı bu teknolojiyi hiç fark etmeden geçiyor. Oysa ki NFC, hem güvenli hem de hızlı kullanım avantajı sunuyor. Peki NFC tam olarak ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor?

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NFC Nedir, Ne İşe Yarar?

NFC Nedir, Ne İşe Yarar?

NFC, yani Near Field Communication, Türkçesiyle Yakın Alan İletişimi anlamına gelen bir kablosuz iletişim teknolojisidir. 2002’nin sonlarına doğru Sony ve Philips ortaklığında temelleri atılmış, 2004 yılında ise Nokia, Sony ve NXP iş birliğiyle geliştirilerek bugünkü halini almıştır. Bluetooth ve Wi-Fi gibi diğer kablosuz teknolojilere benzese de NFC'nin farkı çok daha kısa bir mesafede, yani sadece 2 ila 4 santimetrelik bir alanda çalışmasıdır.

Günümüzde sadece telefonlarda değil; tablet, taşınabilir hoparlör, yazıcı, fotoğraf makinesi ve hatta Nintendo Switch gibi oyun konsollarında bile kullanılmaktadır. NFC’nin bu kadar yaygınlaşmasının en büyük sebeplerinden biri, pratikliği ve ek bir enerjiye ihtiyaç duymadan çalışabilmesidir.

NFC Hangi Alanlarda Kullanılır?

NFC Hangi Alanlarda Kullanılır?

Akıllı telefonlara entegre edilen NFC sayesinde kullanıcılar artık dosya transferinden mobil ödemeye kadar pek çok işlemi saniyeler içinde halledebiliyor.

Google Pay, Apple Pay ve Samsung Pay gibi temassız ödeme sistemleri doğrudan bu teknoloji ile çalışıyor. Aynı zamanda toplu taşıma kartları, temassız kredi ve banka kartları da NFC sayesinde hayatımıza kolaylık katıyor. NFC ayrıca oyunlarda, bankacılık işlemlerinde ve güvenli giriş sistemlerinde de kullanılıyor.

NFC Nasıl Açılır ve Kapatılır?

NFC Nasıl Açılır ve Kapatılır?

iPhone kullanıcıları için işler biraz daha otomatik ilerliyor; NFC gerektiren bir işlem olduğunda iOS bu özelliği kendiliğinden aktif hale getiriyor. Ancak Android cihazlarda kullanıcıların bu özelliği manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyor. Bunun için Ayarlar > Bağlı Cihazlar > Ağ ve Paylaşım menüsünden NFC seçeneğine girip aktifleştirmeniz yeterli. NFC’yi kapatmak da aynı adımlar üzerinden yapılabiliyor. iPhone’da ise bu özelliği kapatma imkanı bulunmuyor çünkü sistem tarafından yönetiliyor.

NFC Etiketler Nasıl Çalışır?

NFC Etiketler Nasıl Çalışır?

NFC’nin yalnızca telefonlar arası iletişimle sınırlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. NFC etiketleri, içinde küçük bir entegre devre ve bakır bobinler barındıran minik cihazlardır. Harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymazlar çünkü NFC destekli bir cihaz yaklaştırıldığında çevresinden aldığı enerjiyle çalışırlar.

Bu etiketler farklı görevler için programlanabilir; örneğin bir etikete telefonu yaklaştırdığınızda Wi-Fi ağına otomatik bağlanabilir, belirli bir uygulamayı açabilir ya da belirlediğiniz bir komutu çalıştırabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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