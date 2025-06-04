Akıllı Telefonlarda Görülen "NFC" Nedir, Ne İşe Yarar?

NFC, yani Near Field Communication, Türkçesiyle Yakın Alan İletişimi anlamına gelen bir kablosuz iletişim teknolojisidir. 2002’nin sonlarına doğru Sony ve Philips ortaklığında temelleri atılmış, 2004 yılında ise Nokia, Sony ve NXP iş birliğiyle geliştirilerek bugünkü halini almıştır. Bluetooth ve Wi-Fi gibi diğer kablosuz teknolojilere benzese de NFC'nin farkı çok daha kısa bir mesafede, yani sadece 2 ila 4 santimetrelik bir alanda çalışmasıdır.

Günümüzde sadece telefonlarda değil; tablet, taşınabilir hoparlör, yazıcı, fotoğraf makinesi ve hatta Nintendo Switch gibi oyun konsollarında bile kullanılmaktadır. NFC’nin bu kadar yaygınlaşmasının en büyük sebeplerinden biri, pratikliği ve ek bir enerjiye ihtiyaç duymadan çalışabilmesidir.