Akıllı Telefonlarda Görülen "NFC" Nedir, Ne İşe Yarar?
Telefon ayarlarında adını sıkça görüp “Bu ne işe yarıyor ki?” dediğiniz NFC aslında oldukça işlevsel. Günümüzde hem Android hem de iPhone cihazlarda bu özellik yer alıyor. Ancak birçok kullanıcı bu teknolojiyi hiç fark etmeden geçiyor. Oysa ki NFC, hem güvenli hem de hızlı kullanım avantajı sunuyor. Peki NFC tam olarak ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor?
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NFC Nedir, Ne İşe Yarar?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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