AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu Açıkladı: Asgari Ücret ve Emekliye Zam mı Geliyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis’te yaptığı açıklamada emeklilere yapılacak zam için tarih verdi. Akbaşoğlu’nun, “tüm çalışanlar” vurgusu yapması ise asgari ücrette ara zam bekleyen vatandaşları umutlandırdı.