AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu Açıkladı: Asgari Ücret ve Emekliye Zam mı Geliyor?
AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu Açıkladı: Asgari Ücret ve Emekliye Zam mı Geliyor?
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis’te yaptığı açıklamada emeklilere yapılacak zam için tarih verdi. Akbaşoğlu’nun, “tüm çalışanlar” vurgusu yapması ise asgari ücrette ara zam bekleyen vatandaşları umutlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye’de milyonlarca emekli, artan yaşam maliyetleri altında ezilirken, 31 Mart’ta gerçekleştirlecek yerel seçimler öncesinde zam beklentisi içindeydi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis’in çalışmaya yeniden Nisan ayının ortasında başlayacağını hatırlatarak, başta emekli maaşları olmak üzere tüm çalışanların maaşlarında iyileştirme yapacaklarını görüşerek, temmuz ayında yürürlüğe alacaklarını ifade etti.
Akbaşoğlu’nun açıklamasında “tüm çalışanlar” vurgusu yapması, asgari ücrette de ara zam bekleyen milyonlarca vatandaşı umutlandırdı.
Hatırlanacağı gibi son iki yılda asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmıştı.
Ancak bu aralık ayında yapılan asgari ücret zammı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları ara zam yapılmayacağını ifade etmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın