AK Partili Milletvekili Asuman Erdoğan: “Ne Paylaşsak Altına ‘Zıkkım Yiyin’ Yazıyorlar”
AK Partili Milletvekili Asuman Erdoğan: “Ne Paylaşsak Altına ‘Zıkkım Yiyin’ Yazıyorlar”
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/akp-li-vekil...
AK Parti Ankara Milletvekili olan Asuman Erdoğan, sosyal medyada paylaşım yaptıklarında zorbalığa uğradıklarını iddia etti. Erdoğan sosyal medya hakkındaki açıklamasında “Ne paylaşsak altına ‘zıkkım yiyin’ yazıyorlar” dedi.
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AK Parti’nin Ankara Milletvekillerinden olan Asuman Erdoğan sosyal medyada zorbalığa maruz kaldığını iddia etti.
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Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, milletvekillerinin sosyal medyada siber zorbalığa uğradıklarını söyledi.
Dijital şiddete uğradıklarını savunan AK Partili Asuman Erdoğan, “Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına ‘zıkkım yiyin’ yazıyorlar” diyerek yaşadığı sorunu dile getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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