AK Partili Kaynaklar: Ankara’daki Saldırının Ardından Güvenlikten Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Gelebilir

Halk TV'de Sansürsüz programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiası şöyle:

“Güvenlik meselesinden kaynaklı AK Parti’de büyük huzursuzluk var. Güvenlikten sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamlığının ihdas edileceği yönünde bir bilgi var. Kesin böyledir demiyorum ama AK parti kaynaklarımdan bana gelen bilgi böyle.'