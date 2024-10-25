AK Partili Kaynaklar: Ankara’daki Saldırının Ardından Güvenlikten Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Gelebilir
AK Partili Kaynaklar: Ankara’daki Saldırının Ardından Güvenlikten Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Gelebilir
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının ardından gazeteci İsmail Saymaz’ın iddiasına göre AK Parti’de güvenlik meselesinden kaynaklı büyük bir huzursuzluk çıktı. Saymaz, AK Partili kaynaklarına dayandırarak “Güvenlikten sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamlığı ihdas edilebilir” dedi.
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Ankara’da bulunan TUSAŞ’a gerçekleştirilen terör saldırısı tüm ülkeyi yasa boğdu. 5 kişinin şehit edildiği hain saldırıyı PKK üstlendi.
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Savunma sanayinin kalbi TUSAŞ’a düzenlenen saldırı güvenlik zafiyetini gözler önüne sererken PKK saldırının uzun bir süre önce planlandığını iddia eden bir açıklama yaptı.
Saldırıyı gerçekleştirilen erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi ‘Rojger’ kod adlı Ali Örek; kadın teröristin ise Mine Sevgin Alçiçek olduğu tespit edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara’daki saldırının ardından güvenlik meselesinin AK Parti’de büyük huzursuzluğa neden olduğunu ileri sürdü.
“Güvenlikten sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamlığının ihdas edileceği yönünde bir bilgi var.”
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