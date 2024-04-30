AK Parti Kulisi: Murat Kurum Geri mi Dönüyor?
AK Parti Kulisi: Murat Kurum Geri mi Dönüyor?
Geçtiğimiz yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın İBB adayı olan ancak Ekrem İmamoğlu karşısında seçimi kaybeden Murat Kurum’un, yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanı olabileceği iddia edildi.
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31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İBB’den aday olan Murat Kurum, oyların yüzde 39,59’unu alabilmiş ve Ekrem İmamoğlu’ndan yaklaşık yüzde 10 fark yemişti.
Kurum, seçimden sonra kameraların karşısına çıkmazken, AK Parti kulislerinde konuşulan bir konu gündem oldu.
Gazete Pencere’den Nuray Babacan, Murat Kurum’un yeniden hükümette olabileceğini yazdı.
“AK Parti’de konuşulan bir konu da büyük lansmanlarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Murat Kurum’la ilgili.”
“Kurum’un sağlık sorunları olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yerine getirileceğini iddia edenler var.”
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“Ancak çoğunluk, başarısızlığın ödüllendirilmesi anlamına gelen böyle bir değişikliğin yanlış olacağını dile getiriyor.”
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