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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: "Çözüm Süreci Masada Yok"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: "Çözüm Süreci Masada Yok"

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 14:34

Devlet Bahçeli’nin DEM Parti milletvekilleri ile selamlaşması ve geçtiğimiz günlerde Meclis’ten Abdullah Öcalan’a çağrı yapması, “Yeni bir çözüm süreci mi başlayacak?” sorusunu da beraberinde getirdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, çözüm süreci gibi gündemleri olmadığını söyledi.

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AK Parti Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Efkan Ala, “yeni çözüm süreci” iddialarını yalanlandı.

AK Parti Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Efkan Ala, “yeni çözüm süreci” iddialarını yalanlandı.

"Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki."

"Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki."

AK Parti'nin devrim niteliğinde reformlar yaptığının altını çizen Ala, "24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriye'ye döndürmek isteyen projelere yenilirdi." diye konuştu.

AK Parti'nin devrim niteliğinde reformlar yaptığının altını çizen Ala, "24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriye'ye döndürmek isteyen projelere yenilirdi." diye konuştu.

AK Parti Başkanvekili, yeni anayasa tartışmaları için ise "Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak ve bir araya gelmek için anlaşalım. Orada herkes görüşünü söyleyecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Başkanvekili, yeni anayasa tartışmaları için ise "Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak ve bir araya gelmek için anlaşalım. Orada herkes görüşünü söyleyecek." ifadelerini kullandı.

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