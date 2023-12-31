Ailelerinden Sır Gibi Sakladıkları Tuhaf Gerçekleri İtiraf Ederek Hepimizi Dumur Eden 17 Kişi
Ailelerinden Sır Gibi Sakladıkları Tuhaf Gerçekleri İtiraf Ederek Hepimizi Dumur Eden 17 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, insanların ailelerinden sakladıkları sırlara bakacağız. Duygulanmaya hazır olun çünkü bazıları oldukça hassas.
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1. "[Bütün olaylar cep telefonları çıkmadan önce olmuştu] Annemler teyzemi ziyaret etmek için uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Yaklaşık bir saat sonra telefon çaldı ve arayan teyzemdi. Annemlerin şu anda ziyaret gelmeleri için ne kadar kötü bir zaman olduğundan bahsetmeye başladı."
2. "Annemlerin odasından gizlice bir kaset çaldım."
3. "Bir keresinde arkadaşlarımla okuldan kaçmıştık."
4. "Bir keresinde cezalıyken arkadaşlarımla ormanda takılmak için evden kaçmıştım."
5. "Ben küçükken babamla gemi sürmek için bot kiralamıştık."
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6. "Bir gece dışarıda gördüğüm rakunu köpeğimiz sanarak içeri aldım."
7. "Odamdaki kilitli dolapta değerli eşyalarımı saklamıyorum."
8. "Beni evlatlık olarak aldıkları günü hatırladığımı söyledim ama aslında hatırlamıyorum."
9. "Lisedeyken köpeğimi sadece 20 dolara bir bit pazarından aldım."
10. "Noel günü evimizin yanmasına sebep olan bendim."
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11. "Odalarında sakladıkları polaroid fotoğrafların hepsini buldum."
12. "Büyük ananem bana 5 bin dolar verdi ve ailemden sır olarak saklamamı istedi."
13. "Alkolle hep bir sorunum oldu ama aileme karşı çaktırmamaya çalıştım."
14. "Ben 6 yaşındayken köpeğimizin tuvaletin yanındaki çöp kutusuna işediğini söyledim."
15. "Babamla teyzem arasındaki ilişkiyi yıllardır biliyorum ama kimseye söyleyemedim."
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16. "Aylar önce üniversiteden atıldığımı kimseye söyleyemedim ve beni hala okuyor sanıyorlar."
17. "Annemin banka bilgilerini biliyorum."
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