Ailelerinden Sır Gibi Sakladıkları Tuhaf Gerçekleri İtiraf Ederek Hepimizi Dumur Eden 17 Kişi

'Meğerse okul, babamı arayıp neden bugün gelmediğimi sormuş ve doğal olarak babam da beni aradı. Hemen bir yalan düşünüp okul gezisinde olduğumuzu söyledim. Öyle olunca babam, yanımdaki öğretmenle konuşmak istediğini söyledi.

Şansıma çevrede bir sürü evsiz insan vardı. Hemen birisine 5 dolar verip öğretmenimmiş gibi davranmasını rica ettim. Adam o kadar iyi rol yaptı ki, sonunda babam benden özür diledi.'