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Ailelerinden Sır Gibi Sakladıkları Tuhaf Gerçekleri İtiraf Ederek Hepimizi Dumur Eden 17 Kişi

Ailelerinden Sır Gibi Sakladıkları Tuhaf Gerçekleri İtiraf Ederek Hepimizi Dumur Eden 17 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 12:31

Bugün, insanların ailelerinden sakladıkları sırlara bakacağız. Duygulanmaya hazır olun çünkü bazıları oldukça hassas.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "[Bütün olaylar cep telefonları çıkmadan önce olmuştu] Annemler teyzemi ziyaret etmek için uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Yaklaşık bir saat sonra telefon çaldı ve arayan teyzemdi. Annemlerin şu anda ziyaret gelmeleri için ne kadar kötü bir zaman olduğundan bahsetmeye başladı."

'Sadece 30 saniye içerisinde her şey teyzemin annemler hakkında söylenmesine döndü. Annemlerin nerede olduklarını sorduğunda, 'yaklaşık bir saat önce yola çıktılar,' dedim. Teyzem bütün bunların aramızda bir sır olarak kalmasını istedi.'

2. "Annemlerin odasından gizlice bir kaset çaldım."

2. "Annemlerin odasından gizlice bir kaset çaldım."

'İçerisindeyse beklenmedik şekilde cinsel içerikli eğitim veren iki kişinin videosu vardı. Annemlerin, kaseti benim çaldığımı bildiğinden eminim ama bana hiçbir şey söylemediler. Ben de asla konusunu açmadım.'

3. "Bir keresinde arkadaşlarımla okuldan kaçmıştık."

3. "Bir keresinde arkadaşlarımla okuldan kaçmıştık."

'Meğerse okul, babamı arayıp neden bugün gelmediğimi sormuş ve doğal olarak babam da beni aradı. Hemen bir yalan düşünüp okul gezisinde olduğumuzu söyledim. Öyle olunca babam, yanımdaki öğretmenle konuşmak istediğini söyledi.

Şansıma çevrede bir sürü evsiz insan vardı. Hemen birisine 5 dolar verip öğretmenimmiş gibi davranmasını rica ettim. Adam o kadar iyi rol yaptı ki, sonunda babam benden özür diledi.'

4. "Bir keresinde cezalıyken arkadaşlarımla ormanda takılmak için evden kaçmıştım."

4. "Bir keresinde cezalıyken arkadaşlarımla ormanda takılmak için evden kaçmıştım."

'Eve dönerken babam beni dışarıda gördü ve sadece köpeği gezdirmeye çıktığımı söyledim. O da bana inandı.'

5. "Ben küçükken babamla gemi sürmek için bot kiralamıştık."

5. "Ben küçükken babamla gemi sürmek için bot kiralamıştık."

'Babam direksiyonu bana verdiği sırada gölde yüzen bir kütük gördüm. Çizgifilmlerdeki gibi çarpınca dönmeye başlayacağını düşündüm ve direksiyonu hemen kütüğe doğru çevirdim. Tabii ki öyle olmadı ve sonunda sahil güvenliğin bizi almaya gelmesi gerekti.'

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6. "Bir gece dışarıda gördüğüm rakunu köpeğimiz sanarak içeri aldım."

6. "Bir gece dışarıda gördüğüm rakunu köpeğimiz sanarak içeri aldım."

'Rakun aniden çıldırarak koltuğun minderlerini yırtmaya başladı. Sonrasında rakunu attım ve minderleri ters çevirdim. Hala kimse bilmiyor.'

7. "Odamdaki kilitli dolapta değerli eşyalarımı saklamıyorum."

7. "Odamdaki kilitli dolapta değerli eşyalarımı saklamıyorum."

'Onun yerine yalnız kaldığımda  kullandığım özel eşyalarımı saklıyorum.'

8. "Beni evlatlık olarak aldıkları günü hatırladığımı söyledim ama aslında hatırlamıyorum."

8. "Beni evlatlık olarak aldıkları günü hatırladığımı söyledim ama aslında hatırlamıyorum."

9. "Lisedeyken köpeğimi sadece 20 dolara bir bit pazarından aldım."

9. "Lisedeyken köpeğimi sadece 20 dolara bir bit pazarından aldım."

'Üzerine biraz toprak sürüp dışarıda bulduğumu söyledim ve hala hiçbir fikirleri yok.'

10. "Noel günü evimizin yanmasına sebep olan bendim."

10. "Noel günü evimizin yanmasına sebep olan bendim."

'Noel ağacımızın yakınında köpeğimle oynarken yanlışlıkla yere su döktüm. Daha sonra silmeyi unuttum ve Noel ağacındaki ışıklarla birleşince yangın çıkmasına sebep oldu. Annemlere hiçbir zaman söyleyemedim.'

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11. "Odalarında sakladıkları polaroid fotoğrafların hepsini buldum."

11. "Odalarında sakladıkları polaroid fotoğrafların hepsini buldum."

'Evet, garip olanları bile...'

12. "Büyük ananem bana 5 bin dolar verdi ve ailemden sır olarak saklamamı istedi."

12. "Büyük ananem bana 5 bin dolar verdi ve ailemden sır olarak saklamamı istedi."

13. "Alkolle hep bir sorunum oldu ama aileme karşı çaktırmamaya çalıştım."

13. "Alkolle hep bir sorunum oldu ama aileme karşı çaktırmamaya çalıştım."

'İçten içe biliyor olabilirler ama asla onlara hiçbir şey söylemedim.'

14. "Ben 6 yaşındayken köpeğimizin tuvaletin yanındaki çöp kutusuna işediğini söyledim."

14. "Ben 6 yaşındayken köpeğimizin tuvaletin yanındaki çöp kutusuna işediğini söyledim."

'Aslında işeyen kişi bendim...'

15. "Babamla teyzem arasındaki ilişkiyi yıllardır biliyorum ama kimseye söyleyemedim."

15. "Babamla teyzem arasındaki ilişkiyi yıllardır biliyorum ama kimseye söyleyemedim."
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16. "Aylar önce üniversiteden atıldığımı kimseye söyleyemedim ve beni hala okuyor sanıyorlar."

16. "Aylar önce üniversiteden atıldığımı kimseye söyleyemedim ve beni hala okuyor sanıyorlar."

17. "Annemin banka bilgilerini biliyorum."

17. "Annemin banka bilgilerini biliyorum."

'Ne zaman parası azalmaya başlasa gizlice banka hesabına para gönderiyorum ki parasız kalmasın.'

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