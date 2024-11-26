Aile, kim olduğumuzu şekillendiren ilk sosyal bağımızdır. Ancak bazı insanlar için bu bağ, yetişkinlikte de çözülmemiş düğümlerle devam eder. Böyle bir durumda kişi, kendi hayatına dair kararlarını netleştirmekte zorlanır. Örneğin; partner seçimi bile ailenin dolaylı onayıyla şekillenir. Bir yandan eşine sevgisini göstermek isterken, bir yandan annesinin onayını alma kaygısıyla kıvranan birini düşünün. Bu kişinin ilişkisinde “eş” mi olduğu yoksa “anne-babasının temsilcisi” mi olduğu bir muammaya dönüşür.

Ailelerinden ayrışamamış bireylerin en büyük korkularından biri, 'ya ailemi üzersem?' endişesidir. Aileyi hayal kırıklığına uğratma korkusu, kişiyle partneri arasında bir duvar örer. Evlilik gibi yakın bağlar gerektiren bir ilişki de bu korkuyla zedelenir. Partner, aslında bu ilişkide üçüncü bir kişiyle; yani ailenin beklentileriyle de mücadele etmek zorunda kalır. Bu, çiftler arasında güvensizlik ve hayal kırıklığına neden olur.

Rollerin kaybolduğu yerde evlilik

Evlilik, bir takım oyunudur. Ancak takımdaki bir oyuncu sürekli dışarıdan talimat alıyorsa oyun aksar. Ailelerinden ayrışamamış bireyler, evliliklerinde eş rolünü tam anlamıyla üstlenemez. Ailelerinin her kararlarına müdahil olmasını normalleştirir ve partnerin taleplerini ya ikinci plana atar ya da görmezden gelir. Bunun sonucunda çift arasında bir güç mücadelesi başlar.

Evlilik iki kişinin dansıdır; ancak ailenizin elleri sürekli sizin omuzlarınızdaysa, adımlarınızı bulmanız zorlaşır. Unutmayın, bir ilişkiyi sağlıklı kılan şey, bireylerin “birlikte” ama “bağımsız” bir şekilde var olabilmesidir. Ailenize olan sevginizle eşinize olan bağlılığınız arasında bir denge kurduğunuzda, ilişkilerinizde gerçek anlamda “siz” olmaya başlayabilirsiniz.

Şöyle düşünün: Bir ilişkiye başladınız ya da evlendiniz. İki kişilik bir dünya kurmayı hayal ediyorsunuz. Ama o da ne? Bir bakıyorsunuz, üçüncü bir kişi her an aranızda. Hayır, bu bir aşk üçgeni değil. Bu kişi anneniz, babanız ya da belki de onların sesinden kurtulamayan kendi zihniniz.

Ailemiz bizi var eden en önemli bağ. Ama bazen o bağ öyle bir sarıyor ki bizi, hareket edemez hale geliyoruz. Kendi hayatımıza dair kararlar alırken bile, bir yerlerde 'Annem ne der?', 'Babam buna razı olur mu?' soruları yankılanıyor. İşte bu noktada işler karışıyor.