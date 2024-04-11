Ailedeki Büyücü Yengelerden Bayram Harçlığını Euro Olarak Veren Akrabaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ailedeki Büyücü Yengelerden Bayram Harçlığını Euro Olarak Veren Akrabaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bayramın 2. gününü kutladığımız Perşembe günü X veya Twitter'ın mizahında kimler öne çıkmış, kimler şakalarını ulusal bir fenomene dönüştürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
Tüm sayım işlemlerini unutun!
Bro!
Yalnız gurmeler bilir...
Tövbe tövbe!
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Yerinde tespitler
Unutamayanlar...
Anılar...
Taner Tolga Tarlacı mısın kardeşim?
👇
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Çok farklı bir klasman
En önemli kriter...
Böyle cesur tasarımlar gelmiyor artık.
Araştırılmalı!
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