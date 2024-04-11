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Ailedeki Büyücü Yengelerden Bayram Harçlığını Euro Olarak Veren Akrabaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ailedeki Büyücü Yengelerden Bayram Harçlığını Euro Olarak Veren Akrabaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.04.2024 - 17:00

Bakalım bayramın 2. gününü kutladığımız Perşembe günü X veya Twitter'ın mizahında kimler öne çıkmış, kimler şakalarını ulusal bir fenomene dönüştürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Tüm sayım işlemlerini unutun!

Tüm sayım işlemlerini unutun!
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Bro!

Bro!
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Yalnız gurmeler bilir...

Yalnız gurmeler bilir...
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Tövbe tövbe!

Tövbe tövbe!
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Yerinde tespitler

Yerinde tespitler
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Unutamayanlar...

Unutamayanlar...
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Anılar...

Anılar...
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Taner Tolga Tarlacı mısın kardeşim?

Taner Tolga Tarlacı mısın kardeşim?
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👇

👇
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Çok farklı bir klasman

Çok farklı bir klasman
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En önemli kriter...

En önemli kriter...
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Böyle cesur tasarımlar gelmiyor artık.

Böyle cesur tasarımlar gelmiyor artık.
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Araştırılmalı!

Araştırılmalı!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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