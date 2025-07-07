Ahmet Hamdi Çamlı Kimdir, Nereli? Ahmet Hamdi Çamlı Neden Gündemde?

Yeliz olayı, 2017 yılında Türkiye'nin gündemine oturdu. Meclis Genel Kurulu'nda başkanlık anayasası görüşülüyordu. Bu sırada meclis içerisinden 'Yeliz' isimli bir kullanıcının yayın yaptığı görüldü. Ancak bu kişinin kim olduğu bilinmiyordu.

Canlı yayında yanlışlıkla ön kamera açıldı ve dolayısıyla 'Yeliz' takma isimli yayıncının yüzünün bir kısmı göründü. Bu kişinin Ahmet Hamdi Çamlı olduğu iddia edildi. Bu iddialar, uzun bir süre boyunca gündemdeki yerini korudu.