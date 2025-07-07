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Ahmet Hamdi Çamlı Kimdir, Nereli? Ahmet Hamdi Çamlı Neden Gündemde?

Ahmet Hamdi Çamlı Kimdir, Nereli? Ahmet Hamdi Çamlı Neden Gündemde?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.07.2025 - 11:56

AKP'li milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, açıklamalarıyla gündeme gelen isimlerden biri oldu. Son olarak X'teki bir paylaşımında açtığı anketle konuşulan isme sosyal medyadan tepkiler büyüyor. Çamlı, geçtiğimiz yıllarda ise 'Yeliz' olayıyla konuşulmuştu.

Peki Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, neden gündemde?

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Ahmet Hamdi Çamlı Kimdir?

Ahmet Hamdi Çamlı Kimdir?

Ahmet Hamdi Çamlı, 26. dönem İstanbul milletvekilidir. Milletvekili olmadan önce ise Cumhurbaşnı Recep Tayyip Erdoğan'ın şoförlüğünü yaptığını bilinmektedir. 

Ahmet Hamdi Çamlı, 1965 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri Bölümünden mezun oldu, daha sonra ilahiyat eğitimi aldı. Çamlı, Fatih İlçe Yönetim Kurulu, İl Teşkilatları ve Genel Merkez Teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulundu. Ardından İstanbul İl Genel Meclis Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu ile Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığı'nı yürüttü.

Ahmet Hamdi Çamlı Nereli?

Ahmet Hamdi Çamlı İstanbulludur.

Ahmet Hamdi Çamlı Kaç Yaşında?

Ahmet Hamdi Çamlı 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

Ahmet Hamdi Çamlı Yeliz Olayı Nedir?

Ahmet Hamdi Çamlı Yeliz Olayı Nedir?

Yeliz olayı, 2017 yılında Türkiye'nin gündemine oturdu. Meclis Genel Kurulu'nda başkanlık anayasası görüşülüyordu. Bu sırada meclis içerisinden 'Yeliz' isimli bir kullanıcının yayın yaptığı görüldü. Ancak bu kişinin kim olduğu bilinmiyordu.

Canlı yayında yanlışlıkla ön kamera açıldı ve dolayısıyla 'Yeliz' takma isimli yayıncının yüzünün bir kısmı göründü. Bu kişinin Ahmet Hamdi Çamlı olduğu iddia edildi. Bu iddialar, uzun bir süre boyunca gündemdeki yerini korudu.

Ahmet Hamdi Çamlı Neden Gündemde, Ne Dedi?

Ahmet Hamdi Çamlı Neden Gündemde, Ne Dedi?

Ahmet Hamdi Çamlı, X hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Çamlı, X hesabında 'Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni,Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp,yeni,onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!' şeklinde bir paylaşım yaptı. 

Paylaşımının sonuna da 'Katılıyorum / Katılmıyorum' şeklinde anket cevapları koydu. Çamlı'nın paylaşımı kısa sürede milyonların tepkisini çekti.

Ahmet Hamdi Çamlı'nın söz konusu paylaşımı;

Ahmet Hamdi Çamlı'nın söz konusu paylaşımı;
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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