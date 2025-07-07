Ahmet Hamdi Çamlı Kimdir, Nereli? Ahmet Hamdi Çamlı Neden Gündemde?
AKP'li milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, açıklamalarıyla gündeme gelen isimlerden biri oldu. Son olarak X'teki bir paylaşımında açtığı anketle konuşulan isme sosyal medyadan tepkiler büyüyor. Çamlı, geçtiğimiz yıllarda ise 'Yeliz' olayıyla konuşulmuştu.
Peki Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, neden gündemde?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Hamdi Çamlı Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Hamdi Çamlı Yeliz Olayı Nedir?
Ahmet Hamdi Çamlı Neden Gündemde, Ne Dedi?
Ahmet Hamdi Çamlı'nın söz konusu paylaşımı;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın