'Ağzı İyi Laf Yapan Erkek Çekiciliği' Paylaşımını Goygoy Malzemesi Yapan Mizahşörler
'Ağzı İyi Laf Yapan Erkek Çekiciliği' Paylaşımını Goygoy Malzemesi Yapan Mizahşörler
Sosyal medyada paylaşılan herhangi bir kelime ya da cümle anında mizah malzemesi olabiliyor. Yaratıcılık konusunda kimsenin ellerine su dökemeyeceği sosyal medya kullanıcıları hemen hemen her konuda mizah yapabiliyorlar.
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"@nazodwr" isimli bir Twitter (X) kullanıcısının da yaptığı son paylaşım goygoyculara malzeme oldu.
"@nazodwr" o paylaşımında sadece 'Ağzı iyi laf yapan erkek çekiciliği' dedi.
O paylaşım ise kısa sürede goygoycuların malzemesi olurken, paylaşıma birbirinden güzel yanıtlar geldi.
İşte o paylaşıma gelen birbirinden güzel, 'Ağzı iyi laf yapan erkek' paylaşımları: 👇
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