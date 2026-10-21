Ağustosta Final İddiasını Yalanlamıştı: Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin Ne Zaman Biteceğine Yanıt Verdi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Senarist değişikliğinin ardından reytinglerde yeniden yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti'nin geleceğine dair izleyicilerin en çok merak ettiği soruya yapımcı Faruk Turgut'tan yanıt geldi. Gazeteci Alev Gürsoy Cimin'in programı Bak Burası Çok Önemli'ye konuk olan Turgut, 6 reytingin altında kalan bir dizinin her an bitebileceğinin farkında olduklarını söyleyerek dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ağustosta final iddialarını kesin bir dille yalanlayan yapımcının bu kez kurduğu cümleler ise o günkü açıklamasından oldukça farklı bir tablo çizdi.
Kaynak: Bak Burası Çok Önemli
Faruk Turgut, ağustosta Kızılcık Şerbeti'nin bittiği haberlerine "Bu haberler doğru değildir" diye yanıt vermişti.
Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti için "Artık makul bir yerde bitecek, tadında bırakmak lazım" dedi.
👇
Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor sorusu, bu sezon 6'nın altında kalan reytinglerle yeniden gündemde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın