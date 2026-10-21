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Ağustosta Final İddiasını Yalanlamıştı: Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin Ne Zaman Biteceğine Yanıt Verdi!

Ağustosta Final İddiasını Yalanlamıştı: Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin Ne Zaman Biteceğine Yanıt Verdi!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 16:01
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Senarist değişikliğinin ardından reytinglerde yeniden yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti'nin geleceğine dair izleyicilerin en çok merak ettiği soruya yapımcı Faruk Turgut'tan yanıt geldi. Gazeteci Alev Gürsoy Cimin'in programı Bak Burası Çok Önemli'ye konuk olan Turgut, 6 reytingin altında kalan bir dizinin her an bitebileceğinin farkında olduklarını söyleyerek dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ağustosta final iddialarını kesin bir dille yalanlayan yapımcının bu kez kurduğu cümleler ise o günkü açıklamasından oldukça farklı bir tablo çizdi.

Kaynak: Bak Burası Çok Önemli

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Faruk Turgut, ağustosta Kızılcık Şerbeti'nin bittiği haberlerine "Bu haberler doğru değildir" diye yanıt vermişti.

Faruk Turgut, ağustosta Kızılcık Şerbeti'nin bittiği haberlerine "Bu haberler doğru değildir" diye yanıt vermişti.

Gold Film'in kurucusu Faruk Turgut, Erkenci Kuş, Dolunay ve Bay Yanlış gibi izleyicinin yakından tanıdığı yapımların ardından Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti ile son yılların en çok konuşulan dizilerinden birine imza attı. Muhafazakâr ve seküler iki ailenin bir evlilikle aynı hikâyeye bağlanmasını anlatan dizi, beş sezon boyunca cuma akşamlarının en güçlü yapımları arasında yer aldı.

Yaz aylarında kadrodan peş peşe gelen ayrılıklar ise 5. sezonun yalnızca 9 bölüm süreceği ve ardından final yapılacağı iddiasını beraberinde getirmişti. Turgut, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bu haberler doğru değildir' diyerek iddiaları yalanlamış, dizinin 18 Eylül'de 139. bölümüyle ekrana döneceğini duyurmuştu. Aradan geçen iki ayda senaristlerin ayrılığı ve kadrodaki yeni vedalarla çalkalanan dizi için yapımcının bu kez seçtiği kelimeler ise final ihtimalini yeniden masaya getirdi.

Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti için "Artık makul bir yerde bitecek, tadında bırakmak lazım" dedi.

Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti için "Artık makul bir yerde bitecek, tadında bırakmak lazım" dedi.

Alev Gürsoy Cimin'in programında dizinin geleceğine dair soruları yanıtlayan Turgut, sözlerine reyting gerçeğiyle başladı ve kendilerini 6'nın altında kalan bir dizinin her an bitebilme olasılığını bilen bir yapım olarak tanımladı. Kızılcık Şerbeti'nin daha kaç sezon süreceği sorulduğunda ise 'Yok, yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Artık makul bir yerde bitecek.' yanıtını verdi.

Hikâyeyi gereğinden fazla uzatmanın doğru olmadığını da vurgulayan yapımcı, 'Artık tadında bırakmak lazım. Yani hani uzadıkça bunun etinden, sütünden, şuyundan, buyundan faydalanalım demek de doğru bir tavır değil.' diyerek ekibin bakış açısını özetledi. Turgut'un esprili örneği ise dizinin sevilen karakteri Apo'ya dairdi; yapımcı, 'Apo yoksa 10. kez evlenecek zaten. Hikâyeyi dönüp dönüp tekrara sokmanın da bir anlamı yok.' sözleriyle aynı döngüye girmek istemediklerini anlattı. Seyircinin karakterlere dair bütün kodları çözdüğünü, bu noktadan sonra işin sürprizinin de kalmadığını ekleyen Turgut, final için bir tarih ya da bölüm sayısı vermedi.

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Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor sorusu, bu sezon 6'nın altında kalan reytinglerle yeniden gündemde.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor sorusu, bu sezon 6'nın altında kalan reytinglerle yeniden gündemde.

Turgut'un altını çizdiği 6 reyting sınırı, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonda yaşadığı iniş çıkışlarla birlikte düşünüldüğünde ayrı bir anlam taşıyor. 18 Eylül'deki sezon açılışında Total'de 5,86 alan dizi, sonraki iki haftada 4,46 ve 4,47'ye gerileyerek cuma akşamlarında 5. sıraya kadar düşmüş, 9 Ekim'de de 4,73'te kalarak sezonun ilk dört bölümünü 6'nın altında tamamlamıştı. Yapımcının sözleri bu tablo nedeniyle finalin bu sezon gelebileceği ihtimalini akla getirse de Show TV'den ya da yapım şirketinden henüz resmi bir final açıklaması yapılmadı.

Öte yandan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ardından kalemi devralan Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'in yazdığı ilk bölüm, 16 Ekim'de Total'de 6,07, AB'de 7,06 alarak sezonun en yüksek reytingini getirdi ve diziyi yeniden 6'nın üzerine taşıdı. Kızılcık Şerbeti ne zaman bitecek sorusunun yanıtı da büyük ölçüde bu yükselişin süreceği haftalara bağlı görünüyor; dizinin yeni bölümü 23 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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