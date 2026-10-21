Ağustosta Final İddiasını Yalanlamıştı: Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin Ne Zaman Biteceğine Yanıt Verdi!

Gold Film'in kurucusu Faruk Turgut, Erkenci Kuş, Dolunay ve Bay Yanlış gibi izleyicinin yakından tanıdığı yapımların ardından Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti ile son yılların en çok konuşulan dizilerinden birine imza attı. Muhafazakâr ve seküler iki ailenin bir evlilikle aynı hikâyeye bağlanmasını anlatan dizi, beş sezon boyunca cuma akşamlarının en güçlü yapımları arasında yer aldı.

Yaz aylarında kadrodan peş peşe gelen ayrılıklar ise 5. sezonun yalnızca 9 bölüm süreceği ve ardından final yapılacağı iddiasını beraberinde getirmişti. Turgut, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bu haberler doğru değildir' diyerek iddiaları yalanlamış, dizinin 18 Eylül'de 139. bölümüyle ekrana döneceğini duyurmuştu. Aradan geçen iki ayda senaristlerin ayrılığı ve kadrodaki yeni vedalarla çalkalanan dizi için yapımcının bu kez seçtiği kelimeler ise final ihtimalini yeniden masaya getirdi.