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İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya da Açıklama Yaptı: Marmaris'te Deprem, 4.4 ile Sallandı!

İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya da Açıklama Yaptı: Marmaris'te Deprem, 4.4 ile Sallandı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.07.2024 - 12:24

AFAD'dan yapılan paylaşıma göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD'dan yapılan son dakika paylaşımına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD'dan yapılan son dakika paylaşımına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Saat 12:11'de gerçekleşen depremin derinliği 6.89 km olarak ölçüldü.

Saat 12:11'de gerçekleşen depremin derinliği 6.89 km olarak ölçüldü.

AFAD'ın depremle ilgili paylaşımı 👇

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

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