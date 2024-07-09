İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya da Açıklama Yaptı: Marmaris'te Deprem, 4.4 ile Sallandı!
İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya da Açıklama Yaptı: Marmaris'te Deprem, 4.4 ile Sallandı!
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AFAD'dan yapılan son dakika paylaşımına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
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Saat 12:11'de gerçekleşen depremin derinliği 6.89 km olarak ölçüldü.
AFAD'ın depremle ilgili paylaşımı 👇
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.
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