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Adrenalinin Bir Dakika Olsun Bile Düşmediği Son Zamanların En Çok İzlenen Aksiyon Filmleri

Adrenalinin Bir Dakika Olsun Bile Düşmediği Son Zamanların En Çok İzlenen Aksiyon Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 18:31

Aksiyon filmleri geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilen ve popüler olan yapımlardır. Çünkü senaryo çok hızlı ilerler, dövüş sahneleri gibi dikkat çekici sekanslar vardır, görsel efektler izleyiciyi heyecanlandırır, kahramanlar iyiler ve kötüler diye ikiye ayrılır ve son olarak gerilim her zaman uç noktadadır. Bu içerikte son zamanların en popüler aksiyon filmlerini sizler için sıraladım. Hepsinin IMDb puanı 7'den yüksek ve oldukça seviliyor. İyi seyirler dilerim.

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1. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

1. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

IMDb: 7.8

Film, hain savaşçı olarak görülen Furiosa'nın Mad Max'le karşılaşmasından ve bir ekip kurmasından önceki gençlik yıllarını konu alıyor.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke

2. Hit Man (2023)

2. Hit Man (2023)

IMDb: 7.1

Kendi şehrinin polis teşkilatında ek iş yapan bir profesör, bir nevi tetikçi olarak çalışırken, hizmetlerinden yararlanan bir kadından etkilendiğini fark ettiğinde tehlikeli ve şüpheli bir duruma sürüklenir.

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio

3. Godzilla Minus One (2023)

3. Godzilla Minus One (2023)

IMDb: 7.8

Film, savaş sonrası bitkin ve yorgun olan Japonya'nın atom bombasının korkunç gücüyle kuşanan dev bir canavar yüzünden çok kötü günler yaşamasını konu alıyor.

Yönetmen: Takashi Yamazaki

Oyuncular: Minami Hamabe, Ryunosuke Kamiki, Munetaka Aoki

4. Bad Boys: Ride or Die (2024)

4. Bad Boys: Ride or Die (2024)

IMDb: 7

Dünyanın en sevilen Bad Boys'u, heyecan verici aksiyon ve aşırı komedinin ikonik karışımıyla bu yaz geri dönüyor. Ancak bu sefer bir değişiklikle... Miami'nin en iyileri olan onlar artık kaçak durumdadır.

Yönetmenler: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

5. The Fall Guy (2024)

5. The Fall Guy (2024)

IMDb: 7

Film, perişan ve ölümcül bir kazadan kurtulmuş bir dublörün, eski kız arkadaşının gişe rekorları kıran filminin kayıp yıldızını bulmasını konu alıyor.

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson

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6. Civil War (2024)

6. Civil War (2024)

IMDb: 7.2

Film, isyancı gruplar Beyaz Saray'a gelmeden önce DC'ye ulaşmak için zamana karşı yarışan gazeteci ekibinin, distopik bir gelecekteki Amerika'da yolculuk etmesini konu alıyor.

Yönetmen: Alex Garland

Oyuncular: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny

7. Kingdom of the Planet of the Apes (2024)

7. Kingdom of the Planet of the Apes (2024)

IMDb: 7.2

Sezar'ın saltanatından yıllar sonra genç bir maymun, kendisine geçmişle ilgili öğretilen her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına yol açacak bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Wes Ball

Oyuncular: Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand

8. Top Gun: Maverick (2022)

8. Top Gun: Maverick (2022)

IMDb: 8.2

Otuz yılın ardından Maverick hâlâ üst düzey bir deniz havacısı olarak sınırları zorlamaya devam ediyordur. Ancak Top Gun'ın seçkin mezunlarını bir göreve yönlendirirken geçmişinin hayaletleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller

9. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)

9. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)

IMDb: 7.2

Büyüleyici bir hırsız ve alışılmadık maceracılardan oluşan bir grup, kayıp bir emaneti geri almak için destansı bir arayışa çıkar, ancak yanlış insanlarla ters düştüklerinde işler tehlikeli bir şekil alır.

Yönetmenler: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

Oyuncular: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page

10. Avatar: The Way of Water (2022)

10. Avatar: The Way of Water (2022)

IMDb: 7.5

Jake Sully, güneş dışı ay Pandora'da kurduğu yeni ailesiyle birlikte yaşıyordur. Daha önce başlatılan işi bitirmek için bir tehdit geri döndüğünde Jake, evlerini korumak için Neytiri ve Na'vi ırkının ordusuyla birlikte çalışmak zorunda kalır.

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

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