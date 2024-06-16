Adrenalinin Bir Dakika Olsun Bile Düşmediği Son Zamanların En Çok İzlenen Aksiyon Filmleri
Adrenalinin Bir Dakika Olsun Bile Düşmediği Son Zamanların En Çok İzlenen Aksiyon Filmleri
Aksiyon filmleri geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilen ve popüler olan yapımlardır. Çünkü senaryo çok hızlı ilerler, dövüş sahneleri gibi dikkat çekici sekanslar vardır, görsel efektler izleyiciyi heyecanlandırır, kahramanlar iyiler ve kötüler diye ikiye ayrılır ve son olarak gerilim her zaman uç noktadadır. Bu içerikte son zamanların en popüler aksiyon filmlerini sizler için sıraladım. Hepsinin IMDb puanı 7'den yüksek ve oldukça seviliyor. İyi seyirler dilerim.
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1. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)
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2. Hit Man (2023)
3. Godzilla Minus One (2023)
4. Bad Boys: Ride or Die (2024)
5. The Fall Guy (2024)
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6. Civil War (2024)
7. Kingdom of the Planet of the Apes (2024)
8. Top Gun: Maverick (2022)
9. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)
10. Avatar: The Way of Water (2022)
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