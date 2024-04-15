Adli Katipten 80 Milyonluk Dolandırıcılığa 'Yaprak Salça' Savunması: 'Paraları Alırken İyi Niyet Gösterdim'

Örgüt lideri Süleyman D., savcılık ifadesinde şunları söyledi:

'Ben boşandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadım. Yurt dışında bahis sitelerinde bahis oynamaya başladım. Zaten 10 yıldır oynuyordum. Dosyanın geneli olarak mağdur şahısların hepsi de beni sever, güvenir. Bu sebeple bana işletmem için para vermişlerdir. Müşteki sanık Levent Sırataş'tan parça parça 5 bin, 10 bin lira alarak yine kendi paralarımla birlikte yasa dışı bahis oynamaya devam ettim. Kazandıkça Levent'e borcumu ödedim. Emel Danış Levent'in eski eşi olduğu için onunla da bu şekilde parasal ilişkimiz başladı. Hatta Emel Audi A4 marka arabasını satarak bana verdi ve ben bunu yine bahis oynayarak nemalandırdım ve ödedim. Kendisi bana 250 bin TL para vermişti. Daha sonra Levent, Büşra Nur Güldorun ile tanıştırdı. Bu kez de ondan 100 bin TL para aldım. Bunu da ödedim. Ben sadece bir katibim neden bana bu şekilde güvendiklerini bilmiyorum'

Müştekilerin UYAP üzerindeki sorgulamalarını kendileri istediği için yaptığını söyleyen Süleyman D., 'Bu olayda kar payı olarak ödeyeceğim paralar bahis uygulamalarından kazanacağım paralardı. Büşra Çatak bana işletmem için çok para vermiştir. 500 bin TL civarını bulmuştur. Ben kendisini dolandırmadım. Kendisinden aldığım paraların bir kısmını ödedim. Çalıştığım hakimlerin ekranlarından UYAP girişimde olmamıştır. Büşra Çatak, Büşra Nur Güldorum beni şikayet ettiği için zaman zaman dosyalara taraf olarak ekleyerek UYAP sorgularını yapmışımdır. Ben kimseyi dolandırma ya da tefecilik kastıyla hareket etmedim. İnsanlar bana güvenerek paralarını işletmek için aldım. Ben çevresinde sevilen insandım. İnsanlar bana sözümle para veriyordu. Bana güvenme sebepleri beni sevmeleriydi. Bu insanlar bana paralarını arttıracağım için ve bunu bahis oynayarak, sosyal medyada ünlü sanatçıların kliplerini paylaşarak, reklam yaparak kazanacağımı bildikleri için veriyorlardı' ifadelerini kullandı.

İddianamede Süleyman D.'nin 4 ayrı suçtan toplamda 40 yıldan 144 yıla kadar cezalandırılması istendi. Diğer 14 sanığın da değişen suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.