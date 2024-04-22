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Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Bu Sene de Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Bu Sene de Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
22.04.2024 - 15:19

Her sene büyük bir heyecanla beklenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı bu sene de renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Festivalden renkli görüntüleri sizler için derledik...

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Adana'da her yıl büyük bir katılımda düzenlenen 12'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 13-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Adana'da her yıl büyük bir katılımda düzenlenen 12'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 13-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Gazeteci Emre Özpeynirci, bu sene gerçekleşen karnavalla ilgili şu paylaşımı yaptı 👇

Gazeteci Emre Özpeynirci, bu sene gerçekleşen karnavalla ilgili şu paylaşımı yaptı 👇

Ve karnavalada dair fotoğraflar paylaştı 👇

Ve karnavalada dair fotoğraflar paylaştı 👇
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Karnavalda bu sene 310 ton et tüketilerek yine kebap rekoru kırıldı.

Karnavalda bu sene 310 ton et tüketilerek yine kebap rekoru kırıldı.

Ayrıca festival sebebiyle Adana'daki şırdan stokları da tükendi.

Ayrıca festival sebebiyle Adana'daki şırdan stokları da tükendi.
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Festivale dair diğer renkli fotoğraflar da böyle 👇

Festivale dair diğer renkli fotoğraflar da böyle 👇
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