Adana’da Film Gibi Soygun: Hırsız AVM’nin Tavan Arasında Aranıyor
Adana’da Film Gibi Soygun: Hırsız AVM’nin Tavan Arasında Aranıyor
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir AVM’de yaşanan hırsızlık, film senaryosunu aratmadı. İddiaya göre AVM’nin tavan arasında saklanan bir kişi, AVM içerisindeki kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin lira çaldı. Alarmın çalmasıyla birlikte kaçan hırsız yeniden tavan arasına girerek izini kaybettirmeye çalıştı. AVM’nin tavan arasında saklandığı iddia edilen hırsızı arama çalışmaları devam ediyor.
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İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya girdi.
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Şüpheli kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin lirayı aldı.
Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
Kaçan hırsızı AVM tavan arasında arama çalışmalarından görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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