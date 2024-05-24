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Adalet Divanı, İsrail'in Refah’taki Askeri Saldırısını Durdurma Kararı Verdi

Adalet Divanı, İsrail'in Refah’taki Askeri Saldırısını Durdurma Kararı Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.05.2024 - 16:51

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Gazze’nin Refah kentine yönelik askeri saldırısını derhal durdurmasına karar verdi.

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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), bugün Güney Afrika’nın İsrail aleyhine talep ettiği “ek geçici tedbirlerin belirtilmesi ve davadaki önceki geçici tedbirlerin değiştirilmesi” başvurusunda kararını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), bugün Güney Afrika’nın İsrail aleyhine talep ettiği “ek geçici tedbirlerin belirtilmesi ve davadaki önceki geçici tedbirlerin değiştirilmesi” başvurusunda kararını açıkladı.

UAD, Refah’taki insani durumun son mahkeme kararından bu yana "daha da kötüleştiğini" vurgulayıp Filistin halkına yönelik acil riski gerekçe göstererek İsrail'in Gazze’nin Refah kentine yönelik askeri saldırısını derhal durdurmasına karar verdi. UAD ayrıca İsrail'e bir ay içerisinde alınan tedbirlere ilişkin bir rapor sunması gerektiğini bildirdi.

UAD, Refah’taki insani durumun son mahkeme kararından bu yana "daha da kötüleştiğini" vurgulayıp Filistin halkına yönelik acil riski gerekçe göstererek İsrail'in Gazze’nin Refah kentine yönelik askeri saldırısını derhal durdurmasına karar verdi. UAD ayrıca İsrail'e bir ay içerisinde alınan tedbirlere ilişkin bir rapor sunması gerektiğini bildirdi.
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