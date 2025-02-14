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Acımasızlıkla Yaratıcılık Arasında Gidip Gelen Lakapları Paylaştılar

Acımasızlıkla Yaratıcılık Arasında Gidip Gelen Lakapları Paylaştılar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.02.2025 - 11:21

Eskisi kadar olmasa da her toplumda olduğu gibi bizde de lakap takma alışkanlığı var. Ancak bazı lakaplar oldukça ofansif ve yaralayıcı olabiliyor. Bu konu Twitter'da da açıldı ve insanlar çevrelerindeki insanlara takılan lakapları paylaştı. Bunların bazılarının aslında çok da ofansif olmadığı insanları hayata katmak için bazı şeylerin normalleşmesi gerektiğini savunanlar da oldu.

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İlk paylaşım şöyleydi...

İlk paylaşım şöyleydi...
twitter.com

Bazı lakapların hikayesi var.

Bazı lakapların hikayesi var.
twitter.com

Şubat da sık kullanılan lakaplardan.

Şubat da sık kullanılan lakaplardan.
twitter.com

Geyik yapanlar...

Geyik yapanlar...
twitter.com

Lakaplarda her yere referans var.

Lakaplarda her yere referans var.
twitter.com
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Bazıları da acımasız.

Bazıları da acımasız.
twitter.com

Sinema dünyası da referans olabiliyor.

Sinema dünyası da referans olabiliyor.
twitter.com

Sizin çevrenizde böyle lakaplar var mı?

Sizin çevrenizde böyle lakaplar var mı?
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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