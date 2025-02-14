Acımasızlıkla Yaratıcılık Arasında Gidip Gelen Lakapları Paylaştılar
Acımasızlıkla Yaratıcılık Arasında Gidip Gelen Lakapları Paylaştılar
Eskisi kadar olmasa da her toplumda olduğu gibi bizde de lakap takma alışkanlığı var. Ancak bazı lakaplar oldukça ofansif ve yaralayıcı olabiliyor. Bu konu Twitter'da da açıldı ve insanlar çevrelerindeki insanlara takılan lakapları paylaştı. Bunların bazılarının aslında çok da ofansif olmadığı insanları hayata katmak için bazı şeylerin normalleşmesi gerektiğini savunanlar da oldu.
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İlk paylaşım şöyleydi...
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Bazı lakapların hikayesi var.
Şubat da sık kullanılan lakaplardan.
Geyik yapanlar...
Lakaplarda her yere referans var.
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Bazıları da acımasız.
Sinema dünyası da referans olabiliyor.
Sizin çevrenizde böyle lakaplar var mı?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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