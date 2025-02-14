Acımasızlıkla Yaratıcılık Arasında Gidip Gelen Lakapları Paylaştılar

Eskisi kadar olmasa da her toplumda olduğu gibi bizde de lakap takma alışkanlığı var. Ancak bazı lakaplar oldukça ofansif ve yaralayıcı olabiliyor. Bu konu Twitter'da da açıldı ve insanlar çevrelerindeki insanlara takılan lakapları paylaştı. Bunların bazılarının aslında çok da ofansif olmadığı insanları hayata katmak için bazı şeylerin normalleşmesi gerektiğini savunanlar da oldu.