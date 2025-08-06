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ABD’den Covid-19 ve Grip Aşılarıyla İlgili Dünyayı Şok Eden Karar

ABD’den Covid-19 ve Grip Aşılarıyla İlgili Dünyayı Şok Eden Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.08.2025 - 14:45

Covid-19 ve grip aşılarının etkisiyle ilgili tartışmalar sürerken ABD, dünyayı şok eden bir karar aldı. ABD Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ve grip aşılarına ayırdığı bütçeyi durdurma kararı aldı. Aşı karşıtlığıyla tanınan ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. X hesabından bir açıklama yayımladı. Bakan, 'Veriler bu aşıların COVID ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili bir koruma sağlamadığını gösterdi' dedi.

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ABD Sağlık Bakanı, Covid-19 ve grip aşılarıyla ilgili şok eden bir açıklama yaptı.

ABD Sağlık Bakanı, Covid-19 ve grip aşılarıyla ilgili şok eden bir açıklama yaptı.

ABD Sağlık Bakanlığı, bazı aşıların sözleşmelerinin iptal edildiğini ve fon desteğinin durdurulduğunu açıkladı. Robert F. Kennedy Jr. X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. 

Kennedy, aşılara yönelik eleştirilerini sürdürerek son olarak bazı projeleri durdurma ve bu projelere sağlanan finansmanı geri çekme kararı aldı. Bu adım, aşılama politikalarına dair aldığı bir dizi kararın son halkasını oluşturuyor. Daha önce COVID-19 aşılarına ilişkin tavsiyeleri iptal eden Kennedy, aşılara ilişkin önerilerde bulunan panelin görevine son vermiş ve kızamık vakalarının arttığı bir dönemde bir aşıya onay vermeyi reddetmişti.

ABD Sağlık Bakanı ise sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoda, Pfizer ve Moderna gibi büyük Amerikan ilaç şirketlerinin yürüttüğü mRNA aşı projelerini neden iptal ettiklerini açıklayarak bu karara ilişkin gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., aşı karşıtlığıyla tanınıyor. X hesabından açıklama yağan Kennedy, şunları dedi:

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., aşı karşıtlığıyla tanınıyor. X hesabından açıklama yağan Kennedy, şunları dedi:

'Bilimsel verileri inceledik, uzmanları dinledik ve harekete geçtik. BARDA, veriler bu aşıların COVID ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili bir koruma sağlamadığını gösterdiği için 22 mRNA aşısı geliştirme yatırımını sonlandırıyor. Bu fonu, virüsler mutasyona uğrasa bile etkililiğini koruyan daha güvenli ve daha geniş kapsamlı aşı platformlarına yönlendiriyoruz.'

Bu açıklamayı destekleyen de oldu aşıların koruyuculuğunu savunan da. İşte o yorumlardan bazıları şöyle👇🏻

Bu açıklamayı destekleyen de oldu aşıların koruyuculuğunu savunan da. İşte o yorumlardan bazıları şöyle👇🏻
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mRNA aşılarının tüm solunum yolu enfeksiyonlarını engellemediği için 'başarısız' olduğu fikri, immünolojinin temel bir yanlış anlaşılmasını ortaya koymaktadır.

Grip, RSV veya COVID için hiçbir aşı bunu başaramadı. Amaç, ciddi hastalıkları önlemek ve mRNA aşıları da mevcut.

Milyonlarca hayat kurtardılar ve yeni tehditler ortaya çıktıkça hızla güncellenebilen bir platform sağladılar. Bundan uzaklaşmak, bir sonraki pandemiye müdahale etme yeteneğimizi zayıflatır ve hayatları riske atar.

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Aşı konusunu ele aldığınız için teşekkür ederiz. Aşıların güvenli olmasını, insanlar üzerinde kullanılmadan önce iyice incelenip anlaşılmasını istiyoruz. Covid 'aşısının' ortaya çıkış ve insanlara dayatılma şekli, birçok kişinin kamuoyundaki güvenini ciddi şekilde zedeledi.

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Bizim için iki yıl çok geç, kocam ve ben ikimiz de bir ebeveynimizi kaybettik. İkisine de aşı yaptırmamalarını söyledik.

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İlaç/aşı araştırması yerine takviye araştırması nasıl olur? Takviye şirketleri çift kör (vb.) kontrollü çalışmaları karşılayamıyor ve bunlar olmadan FDA, insanların satın almak istediği takviyeleri yasaklıyor. Çiğ süt başlamak için iyi bir yer olabilir.

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On yıllardır sizi destekleyen insanlara hesap vermek zorunda kaldığınızı bir düşünün.

Bilirsin işte, insanların yüzüne bak ve onlara neden ihanet ettiğini açıkla.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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