ABD’den Covid-19 ve Grip Aşılarıyla İlgili Dünyayı Şok Eden Karar
Covid-19 ve grip aşılarının etkisiyle ilgili tartışmalar sürerken ABD, dünyayı şok eden bir karar aldı. ABD Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ve grip aşılarına ayırdığı bütçeyi durdurma kararı aldı. Aşı karşıtlığıyla tanınan ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. X hesabından bir açıklama yayımladı. Bakan, 'Veriler bu aşıların COVID ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili bir koruma sağlamadığını gösterdi' dedi.
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ABD Sağlık Bakanı, Covid-19 ve grip aşılarıyla ilgili şok eden bir açıklama yaptı.
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ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., aşı karşıtlığıyla tanınıyor. X hesabından açıklama yağan Kennedy, şunları dedi:
Bu açıklamayı destekleyen de oldu aşıların koruyuculuğunu savunan da. İşte o yorumlardan bazıları şöyle👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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