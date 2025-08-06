ABD’den Covid-19 ve Grip Aşılarıyla İlgili Dünyayı Şok Eden Karar

ABD Sağlık Bakanlığı, bazı aşıların sözleşmelerinin iptal edildiğini ve fon desteğinin durdurulduğunu açıkladı. Robert F. Kennedy Jr. X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Kennedy, aşılara yönelik eleştirilerini sürdürerek son olarak bazı projeleri durdurma ve bu projelere sağlanan finansmanı geri çekme kararı aldı. Bu adım, aşılama politikalarına dair aldığı bir dizi kararın son halkasını oluşturuyor. Daha önce COVID-19 aşılarına ilişkin tavsiyeleri iptal eden Kennedy, aşılara ilişkin önerilerde bulunan panelin görevine son vermiş ve kızamık vakalarının arttığı bir dönemde bir aşıya onay vermeyi reddetmişti.

ABD Sağlık Bakanı ise sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoda, Pfizer ve Moderna gibi büyük Amerikan ilaç şirketlerinin yürüttüğü mRNA aşı projelerini neden iptal ettiklerini açıklayarak bu karara ilişkin gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.