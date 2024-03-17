ABD'de Tüketiciler Fiyatlara Yabancılaştı: Türkiye'de Durum Ne?

WSJ'ya konuşan bir tüketici, marketten aldığı cips paketinin yarısının boş olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor. Alışveriş yaparken sonuçta karşılaşılacak fiyat ya da fatura da tahmin edilemiyor ve tüketiciler negatif etkileniyor.

Bazı tüketicilerin maaşları, yatırımları değerini arttırsa da ekonomi hakkında karamsar kalıyor. Tüketim ürünlerindeki fiyat yükselişleri zenginleşenleri de rahatsız ediyor. Maaşı zamlansa da eskiden 5 dolara aldığı ürünü 7 dolara alanlar rahatsız oluyor.