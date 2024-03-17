ABD'de Tüketiciler Fiyatlara Yabancılaştı: Türkiye'de Durum Ne?
ABD'de Tüketiciler Fiyatlara Yabancılaştı: Türkiye'de Durum Ne?
ABD'de enflasyondaki değişimleri tüketicilerin nasıl algıladığıyla ilgili Wall Street Journal (WSJ) haberine göre, yapılan bir araştırma, Türkiye'ye de uyarlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüketicilerin, pandemiden bu yana enflasyondaki yükselişle ve gerilemeyle maddi olarak kötüleşmesi ya da iyileşmesi sonrası günlük tüketilen ürünlerin fiyat değişimlerine alışamadıkları ortaya çıktı.
Tüketiciler, yıllardır aynı fiyata aldıkları ürünlerdeki yükselişten sonra düşüşleri hissetmiyor mu?
Fed, enflasyonla mücadele etse de WSJ anketine göre, katılımcıların 3'te 2'si gidişattan memnun değil. Ankete katılanların 4'te 3'ü fiyat artışlarının gelirlerinden fazla olduğunu düşünüyor.
Türkiye'de de son dönemde gündemde olan "Shrinkflasyon" (ürünün fiyatı sabit kalırken, boyutunun/ağırlığının azaltması) tüketicileri kızdırıyor.
ABD'de değişen fiyatlar bu şekilde görülüyor:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye'de enflasyonla değişen manzara ne durumda?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın