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ABD'de Tüketiciler Fiyatlara Yabancılaştı: Türkiye'de Durum Ne?

ABD'de Tüketiciler Fiyatlara Yabancılaştı: Türkiye'de Durum Ne?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.03.2024 - 15:01

ABD'de enflasyondaki değişimleri tüketicilerin nasıl algıladığıyla ilgili Wall Street Journal (WSJ) haberine göre, yapılan bir araştırma, Türkiye'ye de uyarlandı.

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Tüketicilerin, pandemiden bu yana enflasyondaki yükselişle ve gerilemeyle maddi olarak kötüleşmesi ya da iyileşmesi sonrası günlük tüketilen ürünlerin fiyat değişimlerine alışamadıkları ortaya çıktı.

Tüketicilerin, pandemiden bu yana enflasyondaki yükselişle ve gerilemeyle maddi olarak kötüleşmesi ya da iyileşmesi sonrası günlük tüketilen ürünlerin fiyat değişimlerine alışamadıkları ortaya çıktı.

WSJ, ABD'de fiyatları listelerken, Habertürk de 4 yılda Türkiye'deki değişimleri inceledi. 

ABD'de son dönemde enflasyon gerilerken, kahve, süt, yumurta, tuvalet kağıdı gibi temel ürünlerin fiyatları alışkanlıkları değiştirdi. Tüketiciler enflasyonun getirdiği değişimlerde düşüşleri hissetmiyor.

Tüketiciler, yıllardır aynı fiyata aldıkları ürünlerdeki yükselişten sonra düşüşleri hissetmiyor mu?

Tüketiciler, yıllardır aynı fiyata aldıkları ürünlerdeki yükselişten sonra düşüşleri hissetmiyor mu?

4 dolara alınan bir deodorantın fiyatı 8 dolara çıkarken, tüketiciler bunu kabullenemiyor. Araştırmacılar, tüketicinin referans fiyatının 4 dolarda kaldığını, farklı fiyatların beklentileri değiştirdiğini belirtiyor. 

Tüketiciler ürünlerin ücretlerindeki değişimin ürün bazında mantıklı olup olmadığını sorgularken, Amerikalılar pandemiden bu yana etiketlerdeki rakamlara alışamadı.

Fed, enflasyonla mücadele etse de WSJ anketine göre, katılımcıların 3'te 2'si gidişattan memnun değil. Ankete katılanların 4'te 3'ü fiyat artışlarının gelirlerinden fazla olduğunu düşünüyor.

Fed, enflasyonla mücadele etse de WSJ anketine göre, katılımcıların 3'te 2'si gidişattan memnun değil. Ankete katılanların 4'te 3'ü fiyat artışlarının gelirlerinden fazla olduğunu düşünüyor.

Tüketicilerin şikayetleri, tüketim alışkanlıklarını değiştirirken, 4 dolardan 8 dolara çıkan deodorant yerine yerel mağazalardaki indirimli ürünlere yöneliyor. 

Tüketicilerin enflasyonda gerilemeyle fiyatlarda düşüş bekliyor.

Türkiye'de de son dönemde gündemde olan "Shrinkflasyon" (ürünün fiyatı sabit kalırken, boyutunun/ağırlığının azaltması) tüketicileri kızdırıyor.

Türkiye'de de son dönemde gündemde olan "Shrinkflasyon" (ürünün fiyatı sabit kalırken, boyutunun/ağırlığının azaltması) tüketicileri kızdırıyor.

WSJ'ya konuşan bir tüketici, marketten aldığı cips paketinin yarısının boş olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor. Alışveriş yaparken sonuçta karşılaşılacak fiyat ya da fatura da tahmin edilemiyor ve tüketiciler negatif etkileniyor. 

Bazı tüketicilerin maaşları, yatırımları değerini arttırsa da ekonomi hakkında karamsar kalıyor. Tüketim ürünlerindeki fiyat yükselişleri zenginleşenleri de rahatsız ediyor. Maaşı zamlansa da eskiden 5 dolara aldığı ürünü 7 dolara alanlar rahatsız oluyor.

ABD'de değişen fiyatlar bu şekilde görülüyor:

ABD'de değişen fiyatlar bu şekilde görülüyor:
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Türkiye'de enflasyonla değişen manzara ne durumda?

Türkiye'de enflasyonla değişen manzara ne durumda?
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