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ABD'de İntihar Eden Seri Katilin Çiftliğinden 10 Bine Yakın İnsan Kalıntısı Bulundu

ABD'de İntihar Eden Seri Katilin Çiftliğinden 10 Bine Yakın İnsan Kalıntısı Bulundu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.06.2024 - 12:49

ABD'de yaşayan Herb Baumeister adlı seri katilin mülkünde 10 bine yakın yakılmış ve ezilmiş iskelet tespit edildi. Seri katil, yaklaşık 30 yıl önce polisten kaçarken intihar etmişti. Ölümünün ardından, seri katilin 18 dönümlük arazisinde halen cesetler bulunduğu aktarıldı.

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ABD, Indiana'da bulunan 18 dönüm üzerine yapılmış bu çiftlik evi, aslında korkunç bir hikayeye sahip.

ABD, Indiana'da bulunan 18 dönüm üzerine yapılmış bu çiftlik evi, aslında korkunç bir hikayeye sahip.

Herb Baumeister'ın sahibi olduğu bu çiftlik evi aslında bir seri katilin gizlendiği yer. Herb Baumeister, 1980'ler ve 90'larda kaçırdığı insanları çiftlik evine getirmiş, onlara işkence etmiş ve öldürmüştü.

Seri katil, bundan yaklaşık 30 yıl önce polis tarafından kovalanırken intihar etmişti. Ölümünün üzerinden yıllar geçtiği halde, seri katilin öldürdüğü insanların kimlikleri belirlenmeye devam ediyor.

Seri katil, bundan yaklaşık 30 yıl önce polis tarafından kovalanırken intihar etmişti. Ölümünün üzerinden yıllar geçtiği halde, seri katilin öldürdüğü insanların kimlikleri belirlenmeye devam ediyor.

New York Post'un aktardığı habere göre, Herb Baumeister'ın çiftlik evinde yaklaşık 10 bin ezilmiş ve yakılmış insan parçası bulundu. Seri katilin, yaklaşık 25 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda kimliği tespit edilen bir cesedin, 1993 yılında kaybolan Jeffrey A. Jones'a ait olduğu kanıtlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda kimliği tespit edilen bir cesedin, 1993 yılında kaybolan Jeffrey A. Jones'a ait olduğu kanıtlamıştı.

Adli tıp uzmanı Jeff Jellison, Baumeister'ın mülkünde bulunan dört DNA profilinin ise kimliğinin tespit edilemediğini belirtti. Son bulunan profillerle birlikte, emin olunan kurban sayısı 12'ye yükseldi.

Kalıntıların çoğu yanmış ve ezilmiş halde bulunduğundan, soruşturmanın ise son derece zor ilerlediği belirtiliyor.

Kalıntıların çoğu yanmış ve ezilmiş halde bulunduğundan, soruşturmanın ise son derece zor ilerlediği belirtiliyor.

Evli ve üç çocuk babası bir işadamı olan seri katil Baumeister, 1980 yılından itibaren Indiana'nın merkezinde eşcinsel gençleri ve erkekleri hedef almaya başlamıştı.

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