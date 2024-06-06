ABD'de İntihar Eden Seri Katilin Çiftliğinden 10 Bine Yakın İnsan Kalıntısı Bulundu
ABD'de İntihar Eden Seri Katilin Çiftliğinden 10 Bine Yakın İnsan Kalıntısı Bulundu
ABD'de yaşayan Herb Baumeister adlı seri katilin mülkünde 10 bine yakın yakılmış ve ezilmiş iskelet tespit edildi. Seri katil, yaklaşık 30 yıl önce polisten kaçarken intihar etmişti. Ölümünün ardından, seri katilin 18 dönümlük arazisinde halen cesetler bulunduğu aktarıldı.
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ABD, Indiana'da bulunan 18 dönüm üzerine yapılmış bu çiftlik evi, aslında korkunç bir hikayeye sahip.
Seri katil, bundan yaklaşık 30 yıl önce polis tarafından kovalanırken intihar etmişti. Ölümünün üzerinden yıllar geçtiği halde, seri katilin öldürdüğü insanların kimlikleri belirlenmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda kimliği tespit edilen bir cesedin, 1993 yılında kaybolan Jeffrey A. Jones'a ait olduğu kanıtlamıştı.
Kalıntıların çoğu yanmış ve ezilmiş halde bulunduğundan, soruşturmanın ise son derece zor ilerlediği belirtiliyor.
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