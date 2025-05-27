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ABD Başkanı Donald Trump Bu Kez de Putin'i Hedef Aldı: ''Ateşle Oynuyor''

ABD Başkanı Donald Trump Bu Kez de Putin'i Hedef Aldı: ''Ateşle Oynuyor''

Rusya Vladimir Putin Donald Trump
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.05.2025 - 19:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'ateşle oynadığını' iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, 'Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır' dedi.

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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sert sözlerde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sert sözlerde bulundu.

ABD Başkanı Donald TrumpRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'ateşle oynadığını' iddia etti.

Trump, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor" dedi.

Trump, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor" dedi.

Trump, son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini vurgulayarak, bundan memnuniyet duymadığını ifade etmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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