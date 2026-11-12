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AB Dijital Adalet Yasası'nı Önerdi, Duolingo ve Strava'nın Seri Sistemleri de Kapsamda

AB Dijital Adalet Yasası'nı Önerdi, Duolingo ve Strava'nın Seri Sistemleri de Kapsamda

Avrupa Birliği Tiktok
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 18:54
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Avrupa Komisyonu, internet alışverişinden sosyal medyaya kadar birçok alanı kapsayan yeni bir tüketici düzenlemesi önerdi. Paket, kullanıcıları uygulamalarda daha uzun tutan bazı özelliklere de müdahale ediyor. Önerinin kapsamına giren şirketler arasında tanınmış bilet ve uygulama platformları da var.

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Karanlık tasarım kalıpları yasaklanıyor.

Karanlık tasarım kalıpları yasaklanıyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği vatandaşlarını internet alışverişlerinde, sosyal medyada ve dijital uygulamalarda karşılaştıkları zararlı uygulamalardan korumak için tüketici mevzuatında kapsamlı değişiklikler önerdi. Dijital Adalet Yasası adı verilen düzenleme, tüketicilerin kararlarını manipüle eden uygulamaları yasaklamayı hedefliyor. Bir ürünün stoklarının tükenmek üzere olduğu yönünde yanıltıcı uyarılar vermek gibi, karanlık tasarım kalıpları olarak bilinen yöntemler yasaklanacak. Düzenleme ayrıca Ticketmaster gibi bilet satış platformlarının dinamik fiyatlandırmasını sınırlandırmayı, sosyal medya fenomenlerinin ücretli tanıtımlarını açıkça belirtmesini ve çocukları hedef alan kişiselleştirilmiş reklamlarla fiyatlandırmayı engellemeyi öngörüyor. Hassas kişisel verilerden yararlanılarak yapılan hedefli reklam ve fiyatlandırma da kısıtlanacak. Dijital aboneliklerin iptali kolaylaşacak, tüketiciler otomatik sistemler yerine gerçek müşteri temsilcileriyle iletişim kurma hakkı kazanacak.

Seri takip sistemleri kapatılabilecek.

Seri takip sistemleri kapatılabilecek.

Yeni düzenleme, dijital platformların kullanıcıları uygulamalarda daha uzun süre tutmak için geliştirdiği özellikleri de hedef alıyor. Kullanıcılar, videoların otomatik oynatılması ve uygulamaların art arda kullanımını teşvik eden seri takip sistemleri gibi bağımlılık yaratan özellikleri kapatabilecek. Strava ve Duolingo gibi uygulamalarda kullanılan bu sistemler de kapsama giriyor. AB daha önce Çocukları Koruma Yasası kapsamında 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına ve sohbet botlarına erişimini yasaklamıştı. Avrupa'daki bazı hak örgütleri bu korumaların tüm kullanıcılara genişletilmesini istemişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eylül ayındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Ancak risk altında olanlar yalnızca çocuklar değil. Örneğin bağımlılık yaratan tasarımlar herkese zarar veriyor. Bu nedenle daha geniş bir çerçeveye ihtiyacımız var.'

TikTok ve Meta ceza riskiyle karşı karşıya.

TikTok ve Meta ceza riskiyle karşı karşıya.

Yeni düzenlemede ele alınan bazı riskler, AB'nin mevcut Dijital Hizmetler Yasası kapsamında da denetleniyor. Avrupa Komisyonu geçen cuma günü, TikTok'un kullanıcılara içerik öneren Sizin İçin algoritmasının kullanıcıları giderek daha fazla içeriğe yönlendiren yapısıyla kuralları ihlal ettiğini açıkladı. Komisyon daha önce de TikTok'un sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve anlık bildirimler gibi özelliklerinin mevzuata aykırı olduğunu tespit etmişti. Temmuz ayında ise Meta'nın Instagram ve Facebook'taki benzer özellikleri nedeniyle Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği sonucuna varılmıştı. İhlaller kesinleşirse iki şirket de küresel yıllık cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezasıyla karşılaşabilecek.

AB 20 yılın en büyük reformunu önerdi.

AB 20 yılın en büyük reformunu önerdi.

AB'nin Tüketicinin Korunmasından Sorumlu Komisyon Üyesi Michael McGrath, yeni paketi AB tüketici koruma kurallarında 20 yılı aşkın sürenin en önemli reformu olarak nitelendirdi. Mevcut kuralların e-ticaretin, dikkat ekonomisinin ve kişisel verilerin pazarlamada kullanımının yaygınlaşmasından önce hazırlandığını hatırlatan McGrath şu ifadeleri kullandı:

'Dijital Adalet Yasası, dijital ekonominin tüketicilere karşı değil, onların yararına işlemesini sağlayacak.'

Komisyon Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ise düzenlemenin Dijital Hizmetler Yasası, Dijital Piyasalar Yasası ve Yapay Zeka Yasası arasındaki boşlukları doldurmayı amaçladığını belirtti. Virkkunen'e göre düzenleme mevcut yasaları tekrarlamak yerine tamamlayacak ve AB'nin 27 üyesinde tüketiciler için güçlü bir dijital güvenlik ağı oluşturacak.

AB dışı şirketler yerel temsilci atayacak.

AB dışı şirketler yerel temsilci atayacak.

Düzenleme paketi sınır ötesi denetim ve yaptırım mekanizmalarını da güçlendirmeyi hedefliyor. Önerilen kurallara göre Avrupa Komisyonu, geniş çaplı etkileri olan ihlalleri doğrudan soruşturabilecek ve şirketlere dünya genelindeki yıllık cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulayabilecek. AB dışında faaliyet gösteren şirketlerin ise yetkililerle iş birliği yapmak üzere birlik içinde yerel bir yasal temsilci ataması gerekecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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