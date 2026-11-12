AB Dijital Adalet Yasası'nı Önerdi, Duolingo ve Strava'nın Seri Sistemleri de Kapsamda
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Avrupa Komisyonu, internet alışverişinden sosyal medyaya kadar birçok alanı kapsayan yeni bir tüketici düzenlemesi önerdi. Paket, kullanıcıları uygulamalarda daha uzun tutan bazı özelliklere de müdahale ediyor. Önerinin kapsamına giren şirketler arasında tanınmış bilet ve uygulama platformları da var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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