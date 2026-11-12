AB Dijital Adalet Yasası'nı Önerdi, Duolingo ve Strava'nın Seri Sistemleri de Kapsamda

Yeni düzenleme, dijital platformların kullanıcıları uygulamalarda daha uzun süre tutmak için geliştirdiği özellikleri de hedef alıyor. Kullanıcılar, videoların otomatik oynatılması ve uygulamaların art arda kullanımını teşvik eden seri takip sistemleri gibi bağımlılık yaratan özellikleri kapatabilecek. Strava ve Duolingo gibi uygulamalarda kullanılan bu sistemler de kapsama giriyor. AB daha önce Çocukları Koruma Yasası kapsamında 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına ve sohbet botlarına erişimini yasaklamıştı. Avrupa'daki bazı hak örgütleri bu korumaların tüm kullanıcılara genişletilmesini istemişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eylül ayındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Ancak risk altında olanlar yalnızca çocuklar değil. Örneğin bağımlılık yaratan tasarımlar herkese zarar veriyor. Bu nedenle daha geniş bir çerçeveye ihtiyacımız var.'