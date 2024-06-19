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A Milliler'in Tarih Yazdığı Maçtan Haberi Olmayıp Sıkıcı Bulan Kullanıcı Büyük Topa Tutuldu!

A Milliler'in Tarih Yazdığı Maçtan Haberi Olmayıp Sıkıcı Bulan Kullanıcı Büyük Topa Tutuldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.06.2024 - 17:18

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında karşılaştığı Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. '@oktayarslan' adlı bir kullanıcının dünya basınında yer bulan maç hakkındaki sözleri büyük tartışma yarattı.

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A Milli Futbol Takımımız, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer adlı. Türkiye ilk maçında Gürcistan'la karşı karşıya geldi.

A Milli Futbol Takımımız, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer adlı. Türkiye ilk maçında Gürcistan'la karşı karşıya geldi.

Maça çok hızlı başlayan Milliler yeşil sahada kıran kırana mücadele verdi. Mert Müldür', 'Altın Çocuk' Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş üç galibiyeti bize 3 puanı getirdi.

Maça çok hızlı başlayan Milliler yeşil sahada kıran kırana mücadele verdi. Mert Müldür', 'Altın Çocuk' Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş üç galibiyeti bize 3 puanı getirdi.

Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takımımızın şampiyonaya galibiyetle başlaması hepimizin göğsünü kabarttı.

Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takımımızın şampiyonaya galibiyetle başlaması hepimizin göğsünü kabarttı.

Milyonlar tek yürek olmuş sevinçlerini doruklarda yaşarken arada bu mutluluğu hissetmeyenler de vardı. "@oktayarslan" kullanıcının X (Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkatlerden kaçmadı

Milyonlar tek yürek olmuş sevinçlerini doruklarda yaşarken arada bu mutluluğu hissetmeyenler de vardı. "@oktayarslan" kullanıcının X (Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkatlerden kaçmadı

Maçtan haberinin olmadığını ve izlemediğini belirten kullanıcının sözleri sosyal medyada kullancıları tarafından büyük tepki topladı.

Maçtan haberinin olmadığını ve izlemediğini belirten kullanıcının sözleri sosyal medyada kullancıları tarafından büyük tepki topladı.
x.com
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Gelin sosyal medya kullancılarından gelen tepkilere bakalım:

twitter.com
twitter.com
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Erol Kayar

Amcı

Kerem Senol

yani diyorsun ki ben yapay zekanın ürünü değilim iyi bir ailenin oğluyum.

Y

Sadece kendi yaptıkları şeylere değer veren bencil tipler işte.