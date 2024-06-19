A Milliler'in Tarih Yazdığı Maçtan Haberi Olmayıp Sıkıcı Bulan Kullanıcı Büyük Topa Tutuldu!
A Milliler'in Tarih Yazdığı Maçtan Haberi Olmayıp Sıkıcı Bulan Kullanıcı Büyük Topa Tutuldu!
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında karşılaştığı Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. '@oktayarslan' adlı bir kullanıcının dünya basınında yer bulan maç hakkındaki sözleri büyük tartışma yarattı.
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A Milli Futbol Takımımız, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer adlı. Türkiye ilk maçında Gürcistan'la karşı karşıya geldi.
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Maça çok hızlı başlayan Milliler yeşil sahada kıran kırana mücadele verdi. Mert Müldür', 'Altın Çocuk' Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş üç galibiyeti bize 3 puanı getirdi.
Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takımımızın şampiyonaya galibiyetle başlaması hepimizin göğsünü kabarttı.
Milyonlar tek yürek olmuş sevinçlerini doruklarda yaşarken arada bu mutluluğu hissetmeyenler de vardı. "@oktayarslan" kullanıcının X (Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkatlerden kaçmadı
Maçtan haberinin olmadığını ve izlemediğini belirten kullanıcının sözleri sosyal medyada kullancıları tarafından büyük tepki topladı.
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Gelin sosyal medya kullancılarından gelen tepkilere bakalım:
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Amcı
yani diyorsun ki ben yapay zekanın ürünü değilim iyi bir ailenin oğluyum.
Sadece kendi yaptıkları şeylere değer veren bencil tipler işte.