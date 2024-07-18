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A Milli Takım Büyük Çıkış Yakaladı! FIFA Dünya Sıralaması Güncellendi

A Milli Takım Büyük Çıkış Yakaladı! FIFA Dünya Sıralaması Güncellendi

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 12:58 Son Güncelleme: 18.07.2024 - 13:10

FIFA, EURO 2024 ve Copa America'nın sona ermesinin ardından dünya sıralamasında güncellemeye gitti. A Milli Takımımız, 16 basamak birden yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Listenin ilk iki sırasında değişiklik yaşanmadı.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te kupayı müzesine götüren ekip, finalde İngiltere'yi 2-1'le İspanya oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te kupayı müzesine götüren ekip, finalde İngiltere'yi 2-1'le İspanya oldu.

Copa America'da mutlu sona ulaşan takım ise Arjantin oldu. Mavi-beyazlılar, finalde Kolombiya'yı 1-0'la geçip kupaya uzandı.

Copa America'da mutlu sona ulaşan takım ise Arjantin oldu. Mavi-beyazlılar, finalde Kolombiya'yı 1-0'la geçip kupaya uzandı.

Büyük heyecana sahne olan turnuvaların ardından FIFA, milli takımların dünya sıralamasında yeni yerlerini de açıkladı.

Büyük heyecana sahne olan turnuvaların ardından FIFA, milli takımların dünya sıralamasında yeni yerlerini de açıkladı.

EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden Bizim Çocuklar, listede 16 basamak birden yükseldi.

EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden Bizim Çocuklar, listede 16 basamak birden yükseldi.

1. Arjantin

1. Arjantin
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2. Fransa

2. Fransa

3. İspanya (5 basamak yükseldi)

3. İspanya (5 basamak yükseldi)

4. İngiltere (1 basamak geriledi)

4. İngiltere (1 basamak geriledi)

5. Brezilya (1 basamak geriledi)

5. Brezilya (1 basamak geriledi)

6. Belçika (3 basamak geriledi)

6. Belçika (3 basamak geriledi)
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7. Hollanda

7. Hollanda

8. Portekiz (2 basamak geriledi)

8. Portekiz (2 basamak geriledi)

9. Kolombiya (3 basamak yükseldi)

9. Kolombiya (3 basamak yükseldi)

10. İtalya

10. İtalya

26. Türkiye (16 basamak yükseldi)

26. Türkiye (16 basamak yükseldi)
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Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak.
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