A Milli Takım Büyük Çıkış Yakaladı! FIFA Dünya Sıralaması Güncellendi
A Milli Takım Büyük Çıkış Yakaladı! FIFA Dünya Sıralaması Güncellendi
FIFA, EURO 2024 ve Copa America'nın sona ermesinin ardından dünya sıralamasında güncellemeye gitti. A Milli Takımımız, 16 basamak birden yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Listenin ilk iki sırasında değişiklik yaşanmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te kupayı müzesine götüren ekip, finalde İngiltere'yi 2-1'le İspanya oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Copa America'da mutlu sona ulaşan takım ise Arjantin oldu. Mavi-beyazlılar, finalde Kolombiya'yı 1-0'la geçip kupaya uzandı.
Büyük heyecana sahne olan turnuvaların ardından FIFA, milli takımların dünya sıralamasında yeni yerlerini de açıkladı.
EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden Bizim Çocuklar, listede 16 basamak birden yükseldi.
1. Arjantin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Fransa
3. İspanya (5 basamak yükseldi)
4. İngiltere (1 basamak geriledi)
5. Brezilya (1 basamak geriledi)
6. Belçika (3 basamak geriledi)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. Hollanda
8. Portekiz (2 basamak geriledi)
9. Kolombiya (3 basamak yükseldi)
10. İtalya
26. Türkiye (16 basamak yükseldi)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın