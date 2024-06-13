A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 Maç Takvimi
A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 Maç Takvimi
Euro 2024 için geri sayım başladı! 14 Haziran - 14 Temmuz arasında Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'te A Milli Futbol Takımımızın maç takvimi de belli oldu!
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Euro 2024 için geri sayım başladı! ⚽
A Milli Futbol Takımımız F Grubunda mücadele edecek.
Türkiye - Gürcistan 🏆 18 Haziran 2024
Türkiye - Portekiz 🏆 22 Haziran 2024
Çekya - Türkiye 🏆 26 Haziran 2024
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Son hazırlık maçı Polonya ile oyananacak! ⚽🏆
Kalplerimiz A Milli Futbol Takımıyla Atacak! ❤️🤍
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