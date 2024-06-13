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A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 Maç Takvimi

A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 Maç Takvimi

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 15:04

Euro 2024 için geri sayım başladı! 14 Haziran - 14 Temmuz arasında Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'te A Milli Futbol Takımımızın maç takvimi de belli oldu!

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Euro 2024 için geri sayım başladı! ⚽

Euro 2024 için geri sayım başladı! ⚽

A Milli Futbol Takımımızın da rekabet edeceği Euro 2024 için geri sayım başladı. 14 Haziran - 14 Temmuz arasında Almanya'da düzenlenecek turnuvanın maç fikstürü de belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız F Grubunda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımımız F Grubunda mücadele edecek.

Euro 2024 F Grubu maçları 18 Haziran - 26 Haziran tarihlerinde oynanacak. A Millilerimiz grupta Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile yarışacak. A Milli Futbol Takımımızın grup maç fikstürü ise belirlendi.

Türkiye - Gürcistan 🏆 18 Haziran 2024

Türkiye - Gürcistan 🏆 18 Haziran 2024

A Milli Takımımız ilk sınavına Gürcistan karşısında çıkacak. Turnuvadaki ilk maçımız 18 Haziran tarihinde, BVB Stadion Dortmund'ta oynanacak.

Türkiye - Portekiz 🏆 22 Haziran 2024

Türkiye - Portekiz 🏆 22 Haziran 2024

A Milli Futbol Takımımızın ikinci grup maçı yine BVB Stadion Dortmund'ta oynanacak. Millilerimiz bu maçta turnuvanın güçlü ekiplerinden Portekiz'e karşı önemli bir sınav verecek. Maçın oynanacağı tarih ise 22 Haziran 2024.

Çekya - Türkiye 🏆 26 Haziran 2024

Çekya - Türkiye 🏆 26 Haziran 2024

A Milli Futbol Takımımız F Grubu son maçına ise Çekya karşısında çıkacak. Hamburg, Volksparkstadion'da oynanacak maçın tarihi ise 26 Haziran olarak belirlendi.

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Son hazırlık maçı Polonya ile oyananacak! ⚽🏆

Son hazırlık maçı Polonya ile oyananacak! ⚽🏆

İtalya ile yaptığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılan A Milli Futbol Takımımız, turnuva maçlarından önceki son hazırlık maçında Polonya ile karşılacak. 10 Haziran tarihinde oynanacak maçın adresi ise Polonya'nın Varşova kentinde bulunan PGE Ulusal Stadyumu!

Kalplerimiz A Milli Futbol Takımıyla Atacak! ❤️🤍

Kalplerimiz A Milli Futbol Takımıyla Atacak! ❤️🤍

24 takımın mücadele edeceği Euro 2024 için nefesler tutuldu! 6 Grupta düzenlenen elemelerde grupları ilk 2 sırada bitiren takımlar bir üst tura adlarını yazdıracak. Grubu 3. sırada bitiren takımlardan da en iyi 4'ü son 16'ya kalma şansı yakalayacak! 

A Milli Futbol Takımımıza başarılarla dolu bir turnuva diliyoruz!

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