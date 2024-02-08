9 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ev ve aile sıcaklığı arayabilirsin. İlişkilerinde duygularını besleyen, sıcak ve ilham verici bağlar kurabilirsin. Özellikle duygularınla ve kendinle barışmaya ihtiyaç duyabilirsin. Bugün aşka sarılmaya ne dersin? Bekar Yengeç burçları, bir süredir reddettiğin ve aşkını görmezden geldiğin kişiye yüzünü dönebilir. Zira aşk dolu başlangıçlar yapmak için harika bir gün! Gelelim evli ya da ilişkisi olan Yengeçlere! Sizin içinse uzun bir bağlılık ilişkisi söz konusu olabilir.

Bugün en temel anlamıyla hayatınızda aile olmaya ve aile kurmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Aradığınız ev sıcaklığını kurmak istediğiniz yuvada bulabilirsiniz. Tabii bu sırada anne, baba veya kardeşlerle de vakit geçirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Kısacası bugün en çok sevgiye ihtiyacınız var! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...