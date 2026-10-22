9 Ay Sonra Bir İlk! Ekonomistler Merkez Bankası'nın Kritik Faiz Kararına Ne Dedi?
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Merkez Bankası 9 ay sonra bir ilk gerçekleştirerek politika faizinde indirime gitti. Politika faizi yüzde 37'den yüzde 36'a çekildi. Peki ekonomistler 9 ay sonra gelen kritik karara ne dedi?
Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimi geldi.
Ekonomistler Merkez Bankası'nın 9 ay sonra bir ilki gerçekleştirmesini nasıl yorumladı?
"Merkez Bankası tahmin ettiğim gibi temkinli bir faiz indirimine gitti."
"İndirim beklemeyin."
"100 puan faiz indirimi doğru karar…"
"Beklentiler dahilindeydi."
"İndirimin devamı sinyalini verdi."
"Faiz indirimlerine kapıyı açık tutan..."
"TCMB 'yönümüz faiz indirimi ama her toplantıda da otomatik indirim beklemeyin' demek istedi.."
"TCMB şaşırtmadı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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