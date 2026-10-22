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9 Ay Sonra Bir İlk! Ekonomistler Merkez Bankası'nın Kritik Faiz Kararına Ne Dedi?

9 Ay Sonra Bir İlk! Ekonomistler Merkez Bankası'nın Kritik Faiz Kararına Ne Dedi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 14:42
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Merkez Bankası 9 ay sonra bir ilk gerçekleştirerek politika faizinde indirime gitti. Politika faizi yüzde 37'den yüzde 36'a çekildi. Peki ekonomistler 9 ay sonra gelen kritik karara ne dedi?

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Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimi geldi.

Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimi geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurulun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çektiği ifade edildi. Son olarak ocak ayındaki toplantıda faiz indirimine giden Merkez Bankası, böylece 5 toplantının ardından ilk kez politika faizini düşürdü.

Ekonomistler Merkez Bankası'nın 9 ay sonra bir ilki gerçekleştirmesini nasıl yorumladı?

Ekonomistler Merkez Bankası'nın 9 ay sonra bir ilki gerçekleştirmesini nasıl yorumladı?
twitter.com

'TCMB temkinli görünmekle birlikte iyimserliğini bu ay da korumaya devam etti. TCMB metinden de görüldüğü üzere enflasyonun düştüğü konusunda  önceki aylara göre daha net ve daha iyimser.'

"Merkez Bankası tahmin ettiğim gibi temkinli bir faiz indirimine gitti."

"Merkez Bankası tahmin ettiğim gibi temkinli bir faiz indirimine gitti."
twitter.com

Ayrıca mealen boyutu ve zamanlamayı 'otomatiğe bağlamadım, duruma göre'  diyor.

'Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir.'

"İndirim beklemeyin."

"İndirim beklemeyin."
twitter.com

Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi. En kritik değişiklik şu cümle;

“Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir.”

Ben bu cümleyi şahin algıladım. “Aralık toplantısında benden otomatik 100 bps indirim beklemeyin!” demek istiyor.

"100 puan faiz indirimi doğru karar…"

"100 puan faiz indirimi doğru karar…"
twitter.com

'Bu indirimin ardından gerçekleşen yıllık enflasyon %29 (ekim sonu itibarıyla beklentim), politika faizi (yıllık bileşik) %43 oldu.

Enflasyon beklediğimiz gibi yılın sonunda %28’li düzeylere gerilerse ve olağanüstü bir gelişme olmazsa Merkez Bankası aralık toplantısında faiz indirimi 150-200 bps arasında gerçekleşecektir.

İndirimin daha önemli kısmı 2027’de olacak.'

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"Beklentiler dahilindeydi."

"Beklentiler dahilindeydi."
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Merkez Bankası faiz oranlarını 1'er puan indirdi.

Haftalık repo ihale faiz oranı yüzde 37'den 36'ya, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e çekildi.

Faizin 1 puan aşağı düşürülmesi zaten beklentiler dahilindeydi. 

Önemli olan piyasadaki sıkışıklığı aşmak üzere kredi limitlerinde bir gevşemeye gidilip gidilmeyeceği. 

Bu konuda saat 14.07 itibarıyla bir gelişme yok.

"İndirimin devamı sinyalini verdi."

"İndirimin devamı sinyalini verdi."
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TCMB Metinde 'Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir' __cümlesi ile sonraki toplantılarda da indirimin devamı sinyalini verdi.

"Faiz indirimlerine kapıyı açık tutan..."

"Faiz indirimlerine kapıyı açık tutan..."
twitter.com

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek %36’ya çekti. Faiz kararında dikkat çeken önemli bir cümle var:

“Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir.”

Bu değişikliği faiz indirimlerine kapıyı açık tutan, ancak indirimlerin büyüklüğü ve sıklığı konusunda piyasaya verilmiş bir taahhüt bulunmadığını hatırlatan bir sözlü yönlendirme olarak düşünebiliriz.

"TCMB 'yönümüz faiz indirimi ama her toplantıda da otomatik indirim beklemeyin' demek istedi.."

"TCMB 'yönümüz faiz indirimi ama her toplantıda da otomatik indirim beklemeyin' demek istedi.."
twitter.com

Merkez Bankası kararında “Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir” ifadesi önceki metne göre farklı. 

Anladığım TCMB “yönümüz faiz indirimi ama her toplantıda da otomatik indirim beklemeyin” demek istedi..

"TCMB şaşırtmadı."

"TCMB şaşırtmadı."
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Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi. Beklendiği gibi oldu.

Fazlası olabilir gibi bir beklenti de vardı ama TCMB şaşırtmadı. 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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