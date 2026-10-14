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8.30 Dersine Yetişmeye Çalışanlardan Uykusuzluğu Mizaha Çeviren Paylaşımlar

8.30 Dersine Yetişmeye Çalışanlardan Uykusuzluğu Mizaha Çeviren Paylaşımlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2026 - 17:47
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Güz dönemi başladığından beri X akışında bir cümle dönüp duruyor: 8.30 dersi. Sabah sekiz buçukta amfide olmak için gece alarm üstüne alarm kuranlar, bir türlü kalkamayıp pişmanlık duyanlar ve ders iptali mesajını umutla bekleyenler aynı derdi birbirinden komik anlatıyor. Konu her dönem başında yeniden gündeme geliyor ama mizah sürekli güncelleniyor.

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Bir şans hak etmiş.

Bir şans hak etmiş.
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Ruh gelmedi, beden geldi.

Ruh gelmedi, beden geldi.
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Uykunun matematiği.

Uykunun matematiği.
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Disiplinli nesil.

Disiplinli nesil.
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Mucize bekleyenler.

Mucize bekleyenler.
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Hocaya saygılı ret.

Hocaya saygılı ret.
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Virüs bünyede.

Virüs bünyede.
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Mesaiye hazırlık.

Mesaiye hazırlık.
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Yazık oldu tabii.

Yazık oldu tabii.
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Dünyayı yakacak ekip.

Dünyayı yakacak ekip.
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Hâlâ çözüm yok.

Hâlâ çözüm yok.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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