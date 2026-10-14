8.30 Dersine Yetişmeye Çalışanlardan Uykusuzluğu Mizaha Çeviren Paylaşımlar
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Güz dönemi başladığından beri X akışında bir cümle dönüp duruyor: 8.30 dersi. Sabah sekiz buçukta amfide olmak için gece alarm üstüne alarm kuranlar, bir türlü kalkamayıp pişmanlık duyanlar ve ders iptali mesajını umutla bekleyenler aynı derdi birbirinden komik anlatıyor. Konu her dönem başında yeniden gündeme geliyor ama mizah sürekli güncelleniyor.
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Bir şans hak etmiş.
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Ruh gelmedi, beden geldi.
Uykunun matematiği.
Disiplinli nesil.
Mucize bekleyenler.
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Hocaya saygılı ret.
Virüs bünyede.
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Mesaiye hazırlık.
Yazık oldu tabii.
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Dünyayı yakacak ekip.
Hâlâ çözüm yok.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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