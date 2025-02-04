700 Yıllık Tarih Yok Olabilir! Medresenin İçerisine Tuvalet ve Mutfak Yaptılar
700 Yıllık Tarih Yok Olabilir! Medresenin İçerisine Tuvalet ve Mutfak Yaptılar
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Bursa'da 1339 yılında Osmanlı'nın ilk anıt eseri olarak Lala Şahin Paşa tarafından yaptırılan medresenin duvarları drenajın beton ile kapatılması sebebiyle rutubetten dökülmeye başladı.
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Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılan tarihi medresede, 23 Aralık 2006 yılında 2059 sayılı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile restorasyon çalışması gerçekleşti. Bu restorasyonla birlikte, dışarıda bulunan tuvalet rağmen, medresenin içerisinde hem tuvalet hem de mutfak inşa edildi.
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen kararda, mutfak ve tuvaletin açıkça belirtilmemesi, restitüsyon, restorasyon ve tesisat önerilerine izin verilmesine rağmen içeriye tuvalet inşa edilmesi vatandaşların ve bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı.
Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu üyesi ve Gönüllü Çevre Müfettişi Ali Turan, bu konuda 2007 yılında ‘Yürütmenin Durdurulması ve İptali' için Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Turan, davanın kısmen kabul, kısmen ret olması üzerine Danıştay'a da dava açtı. Süreci temyize götüren Turan, karar düzeltmesi yolunda da bir sonuç alamadı. Daha sonra da süreci Anayasa mahkemesine taşıdı. Ne yazık ki medresenin içine tuvalet inşa edilmesinin önüne geçilemedi.
Anayasa Mahkemesi'nin olumsuz karar vermesi üzerine Turan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açma hak'kı doğduğunu ancak; bunun manevi inanç ve anlayışına uymadığı ve ‘ülkenin değerlerinin ifşa' edilmesi gibi olacağını düşünerek, ‘imtina' ederek bu hak' kını kullanmadığını açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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