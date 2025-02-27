70 Gün Süren Ocak Ayından Sonra Şubat Ayının Kısalığından Mizah Çıkaranlar

Ocak ayı her zamanki gibi 31 gün sürdü. Fakat bu sene Ocak ayı resmen bitmek bilmedi. Aralık'ın da 31 gün sürmesi ve bazı çalışanların yeni yıldaki zamlı maaşlarını beklemesi derken Ocak ayı uzadı da uzadı. Üstüne bir de soğuk havalar eklenince sosyal medyada neden Ocak ayının çok uzun sürdüğüne dair isyan başlamıştı.

Neyse ki imdadımıza Şubat yetişti. Fakat o da neredeyse 3 gün sürdü!

Gelin, Ocak ve Şubat'ın hissettirdiklerinden mizah çıkaranlara bakalım.