70 Gün Süren Ocak Ayından Sonra Şubat Ayının Kısalığından Mizah Çıkaranlar
70 Gün Süren Ocak Ayından Sonra Şubat Ayının Kısalığından Mizah Çıkaranlar
Ocak ayı her zamanki gibi 31 gün sürdü. Fakat bu sene Ocak ayı resmen bitmek bilmedi. Aralık'ın da 31 gün sürmesi ve bazı çalışanların yeni yıldaki zamlı maaşlarını beklemesi derken Ocak ayı uzadı da uzadı. Üstüne bir de soğuk havalar eklenince sosyal medyada neden Ocak ayının çok uzun sürdüğüne dair isyan başlamıştı.
Neyse ki imdadımıza Şubat yetişti. Fakat o da neredeyse 3 gün sürdü!
Gelin, Ocak ve Şubat'ın hissettirdiklerinden mizah çıkaranlara bakalım.
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Ocak ayı uzunluğuyla bizi vurdu vurdu duvara attı resmen.
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Şimdi de Şubat ayının kısalığı dillere düştü!
Hala Ocak ayındaymış gibi hissedenler var mı?
Helal olsun sana Şubat
Hayatımızı kurtardın Şubat
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Bunu yetkililere iletebilir miyiz? Çok acil
Kaçıngan bağlananlar anladı
Olabilir mi böyle bir şey?
Bizim Şubat'ı umursamayış
Tek bir görselle anlatmak gerekirse;
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Ben hak verdim
Herkes yanındakini kontrol etsin.
Na-nasıl yani?
Tam tersini hissedenler de var mı?
Çalışanlar için bir nimettir
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Milleti bilmem ama ben zamana yetişemiyorum.