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70 Gün Süren Ocak Ayından Sonra Şubat Ayının Kısalığından Mizah Çıkaranlar

70 Gün Süren Ocak Ayından Sonra Şubat Ayının Kısalığından Mizah Çıkaranlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 10:08

Ocak ayı her zamanki gibi 31 gün sürdü. Fakat bu sene Ocak ayı resmen bitmek bilmedi. Aralık'ın da 31 gün sürmesi ve bazı çalışanların yeni yıldaki zamlı maaşlarını beklemesi derken Ocak ayı uzadı da uzadı. Üstüne bir de soğuk havalar eklenince sosyal medyada neden Ocak ayının çok uzun sürdüğüne dair isyan başlamıştı.

Neyse ki imdadımıza Şubat yetişti. Fakat o da neredeyse 3 gün sürdü! 

Gelin, Ocak ve Şubat'ın hissettirdiklerinden mizah çıkaranlara bakalım.

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Ocak ayı uzunluğuyla bizi vurdu vurdu duvara attı resmen.

Ocak ayı uzunluğuyla bizi vurdu vurdu duvara attı resmen.

Yeni yıla girdik, birçoğumuz zamlı maaş alacağız derken ne yeni yıla girdiğimizi hissedebildik ne de zamlı maaşlarımızı öğrenebildik. Her sene olduğu gibi 31 gün süren Ocak ayı bu sene hiç de öyle hissettirmedi. Nereden baksanız bi' 70 gün vardı.

Ocak ayından sağ çıkmayı başaranlar isyanını sosyal medyada dile getirdi;

Şimdi de Şubat ayının kısalığı dillere düştü!

Şimdi de Şubat ayının kısalığı dillere düştü!
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Hala Ocak ayındaymış gibi hissedenler var mı?

Hala Ocak ayındaymış gibi hissedenler var mı?
twitter.com

Helal olsun sana Şubat

Hayatımızı kurtardın Şubat

Hayatımızı kurtardın Şubat
twitter.com
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Bunu yetkililere iletebilir miyiz? Çok acil

Bunu yetkililere iletebilir miyiz? Çok acil
twitter.com

Kaçıngan bağlananlar anladı

Kaçıngan bağlananlar anladı
twitter.com

Olabilir mi böyle bir şey?

Olabilir mi böyle bir şey?
twitter.com

Bizim Şubat'ı umursamayış

Bizim Şubat'ı umursamayış
twitter.com

Tek bir görselle anlatmak gerekirse;

Tek bir görselle anlatmak gerekirse;
twitter.com
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Ben hak verdim

Ben hak verdim
twitter.com

Herkes yanındakini kontrol etsin.

Herkes yanındakini kontrol etsin.
twitter.com

Na-nasıl yani?

Na-nasıl yani?
twitter.com

Tam tersini hissedenler de var mı?

Tam tersini hissedenler de var mı?
twitter.com

Çalışanlar için bir nimettir

Çalışanlar için bir nimettir
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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victor shole

Milleti bilmem ama ben zamana yetişemiyorum.