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7 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

7 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.01.2024 - 08:19

7 Ocak Pazar günü, 2024 yılının ilk haftası geride kalırken yayın akışında yer alan programlar büyük bir merakla takip ediliyor. Dizilerin yeni bölümlerinin ekranlarda yer almaması seyirciler tarafından en çok dikkat çeken konu oluyor. Birbirinden güzel yarışma programları, finaller, yeni başlangıçlar, diziler ve çok daha fazlası yayın akışında. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak Pazar FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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7 Ocak Pazar TRT1 Yayın Akışı

7 Ocak Pazar TRT1 Yayın Akışı

  • 05:30 Beni Böyle Sev

  • 08:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

  • 11:45 Enine Boyuna

  • 13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

  • 14:05 Türk Sineması 'Gönül Dağı-Kurban'

  • 17:15 Kod Adı Kırlangıç

  • 19:00 Ana Haber

  • 20:00 Teşkilat

7 Ocak Pazar SHOW TV Yayın Akışı

7 Ocak Pazar SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:15 Tarkan Güçlü Kahraman

  • 10:00 Pazar Sürprizi

  • 13:00 Ne Gemiler Yaktım

  • 15:30 Sandık Kokusu

  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber

  • 20:00 Ne Gemiler Yaktım

7 Ocak Pazar ATV Yayın Akışı

7 Ocak Pazar ATV Yayın Akışı

  • 07: 30 atv'de Hafta Sonu

  • 10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

  • 11: 30 Dizi TV

  • 12: 30 Yıldızlar Bana Uzak

  • 15: 30 Safir

  • 19: 00 atv Ana Haber

  • 20: 00 Yıldızlar Bana Uzak

  • 22: 40 Yıldızlar Bana Uzak

7 Ocak Pazar FOX Yayın Akışı

7 Ocak Pazar FOX Yayın Akışı

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

  • 11:15 Ekonomi Arası

  • 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

  • 13:00 Kirli Sepeti

  • 15:45 Şahane Hayatım

  • 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

  • 20:00 Kirli Sepeti

7 Ocak Pazar Kanal D Yayın Akışı

7 Ocak Pazar Kanal D Yayın Akışı

  • 07:00 Yabancı Damat

  • 08:30 Konuştukça

  • 09:30 Set Ekstra

  • 09:45 Magazin D Pazar

  • 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

  • 13:45 Arda ile Omuz Omuza

  • 14:45 Arka Sokaklar

  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

  • 20:00 Cehennem

  • 22:45 Yargı

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7 Ocak Pazar STAR TV Yayın Akışı

7 Ocak Pazar STAR TV Yayın Akışı

  • 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

  • 09:00 Ömer

  • 11:00 Tülin Şahin ile Moda

  • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

  • 14:00 Yalı Çapkını

  • 16:00 Sakla Beni

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 23:45 Jackie Chan Kung Fu Ustası

7 Ocak Pazar TV8 Yayın Akışı

7 Ocak Pazar TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Oynat Bakalım

  • 07:00 Aşka Düşman

  • 09:00 Gençlik Rüzgarı

  • 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

  • 14:15 Aşka Düşman

  • 17:00 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

  • 20:00 MasterChef Türkiye All Star / Final

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