7 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

7 Ocak Pazar günü, 2024 yılının ilk haftası geride kalırken yayın akışında yer alan programlar büyük bir merakla takip ediliyor. Dizilerin yeni bölümlerinin ekranlarda yer almaması seyirciler tarafından en çok dikkat çeken konu oluyor. Birbirinden güzel yarışma programları, finaller, yeni başlangıçlar, diziler ve çok daha fazlası yayın akışında. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Ocak Pazar FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...