67 Liralık Ekmek 67 Bin 500 TL Oldu: Hiç Düşünmeden İade Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Üzerinde nakit olmayan müşteri, ekmeğin ücretini banka hesabına göndermek istedi.
Hesabına gelen fazla parayı yarım saat sonra fark eden Akkoyun, tamamını iade etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın