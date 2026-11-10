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67 Liralık Ekmek 67 Bin 500 TL Oldu: Hiç Düşünmeden İade Etti

67 Liralık Ekmek 67 Bin 500 TL Oldu: Hiç Düşünmeden İade Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 18:25
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Samsun’da halk ekmek büfesi işleten Hacer Akkoyun, bir müşterinin ekmek parası yerine yanlışlıkla hesabına gönderdiği 67 bin 500 TL’yi sahibine iade etti. Müşterinin ödemesi gereken tutar yalnızca 67 lira 50 kuruştu.

İşte detaylar...

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Üzerinde nakit olmayan müşteri, ekmeğin ücretini banka hesabına göndermek istedi.

Üzerinde nakit olmayan müşteri, ekmeğin ücretini banka hesabına göndermek istedi.

Olay, İlkadım ilçesindeki bir halk ekmek büfesinde yaşandı. Ekmek almaya gelen müşteri, yanında nakit para bulunmadığını söyledi. Büfeyi işleten 35 yaşındaki Hacer Akkoyun da ödemenin hesabına yapılabilmesi için IBAN numarasını verdi.

Müşteri işlemi yaparken 67 lira 50 kuruş yerine yanlışlıkla 67 bin 500 TL gönderdi.

Hesabına gelen fazla parayı yarım saat sonra fark eden Akkoyun, tamamını iade etti.

Hesabına gelen fazla parayı yarım saat sonra fark eden Akkoyun, tamamını iade etti.

Akkoyun, işlemden yaklaşık yarım saat sonra hesaplarını kontrol ettiğinde yüklü bir para geldiğini gördü. Ekmeği alan kişinin esnaf arkadaşlarından biri olduğunu anlatan Akkoyun, müşterinin geri gelmesinin ardından fazla gönderilen paranın tamamını iade etti.

İki çocuk annesi Akkoyun, yaşadıklarını anlatırken “Hiçbir zaman insanlık ölmedi. Burada esnaflık yapıyorsak ekmeğimizi helal bir şekilde yemek istiyoruz” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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