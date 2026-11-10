Bu Bölgede Mikrodalga Fırın Kullanmak Bile Yasak

Bu alan Batı Virginia eyalet yasasıyla korunuyor ve parazite yol açan cihazların yaydığı sinyallere sınır getiriyor. Gözlemevinin hemen yanındaki ilk ve ortaokul, kurulduğundan bu yana hiç Wi-Fi kullanmadı. Çevredeki sakinlerin de evinde Wi-Fi kurmasına izin verilmiyordu.

2025-26 eğitim yılıyla birlikte kural değişti. Okulun ve bölge sakinlerinin artık 2,4 GHz frekansında çalışan Wi-Fi kullanmasına izin veriliyor; okuldaki modemler ders saatinden sonra kapatılıyor. Diğer frekanslarda çalışan sabit vericiler ise bu alanda hâlâ yasak.