Bu Bölgede Mikrodalga Fırın Kullanmak Bile Yasak
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ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Green Bank kasabası, Wi-Fi ve cep telefonu sinyalinin kısıtlandığı yer olarak biliniyor. Kuralların nedeni, kasabadaki gözlemevinin radyo teleskopları.
Ayrıntılar haberimizde.
Kısıtlamalar, kasabadaki gözlemevinin radyo teleskoplarını parazitten korumak için getirildi.
Asıl sıkı kurallar, gözlemevinin çevresindeki yaklaşık 16 kilometrelik yarıçapta uygulanıyor.
Gözlemevinin kendi arazisinde kablosuz bağlantısı açık telefonlar ve mikrodalga fırın yasak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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