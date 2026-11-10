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Bu Bölgede Mikrodalga Fırın Kullanmak Bile Yasak

Bu Bölgede Mikrodalga Fırın Kullanmak Bile Yasak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 16:42
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ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Green Bank kasabası, Wi-Fi ve cep telefonu sinyalinin kısıtlandığı yer olarak biliniyor. Kuralların nedeni, kasabadaki gözlemevinin radyo teleskopları. 

Ayrıntılar haberimizde.

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Kısıtlamalar, kasabadaki gözlemevinin radyo teleskoplarını parazitten korumak için getirildi.

Kısıtlamalar, kasabadaki gözlemevinin radyo teleskoplarını parazitten korumak için getirildi.

Green Bank Gözlemevi 1956'da kuruldu. Buradaki teleskoplar, uzaydaki cisimlerin gözle görülmeyen radyo dalgalarını inceliyor. Bu ölçümleri korumak için ABD Federal İletişim Komisyonu, 1958'de Ulusal Radyo Sessizlik Bölgesi'ni oluşturdu.

Yaklaşık 33 bin 700 kilometrekarelik bu geniş bölgede yaşayanların Wi-Fi'si, cep telefonu ve her türlü teknolojik cihazı var. Burada yalnızca baz istasyonu ve yayın kulesi gibi sabit vericiler, sinyallerini teleskoplardan uzağa yönlendirecek şekilde planlanıyor.

Asıl sıkı kurallar, gözlemevinin çevresindeki yaklaşık 16 kilometrelik yarıçapta uygulanıyor.

Asıl sıkı kurallar, gözlemevinin çevresindeki yaklaşık 16 kilometrelik yarıçapta uygulanıyor.

Bu alan Batı Virginia eyalet yasasıyla korunuyor ve parazite yol açan cihazların yaydığı sinyallere sınır getiriyor. Gözlemevinin hemen yanındaki ilk ve ortaokul, kurulduğundan bu yana hiç Wi-Fi kullanmadı. Çevredeki sakinlerin de evinde Wi-Fi kurmasına izin verilmiyordu.

2025-26 eğitim yılıyla birlikte kural değişti. Okulun ve bölge sakinlerinin artık 2,4 GHz frekansında çalışan Wi-Fi kullanmasına izin veriliyor; okuldaki modemler ders saatinden sonra kapatılıyor. Diğer frekanslarda çalışan sabit vericiler ise bu alanda hâlâ yasak.

Gözlemevinin kendi arazisinde kablosuz bağlantısı açık telefonlar ve mikrodalga fırın yasak.

Gözlemevinin kendi arazisinde kablosuz bağlantısı açık telefonlar ve mikrodalga fırın yasak.

Ziyaretçilerden elektronik cihazlarını evde bırakmaları ya da telefonlarının tüm kablosuz bağlantılarını kapatmaları isteniyor. Kalp pili, işitme cihazı ve insülin pompası gibi tıbbi cihazların kapatılması gerekmiyor.

Bilim merkezi, ofisler, yatakhane ve yemekhane dahil gözlemevi arazisine Wi-Fi modemi de kurulmayacak. Teleskopların bulunduğu bölgeye ise yalnızca onaylı dizel araçlar girebiliyor; benzinli araçlar da istemeden radyo parazitine yol açan cihazlar arasında sayılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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