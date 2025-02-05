6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Hatay'da Yürüyüş Düzenlendi: "Unutmuyoruz, Unutmayacağız!"

İki yıl önce, saatler 04.17'yi gösterdiğinde Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşandı. Bir şehir, bir bölge, bir ülke uyandı ama enkaz altında kalan binlerce kişi bir daha gözlerini açamadı. Kimileri yakınlarını kollarının arasından kaybetti, kimileri ise o karanlık sabaha, evini, işini, tüm geçmişini geride bırakmak zorunda kalarak uyandı.

Bugün ise Hatay sokaklarında bir araya gelen vatandaşlardan tek bir ses yankılandı.