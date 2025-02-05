6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Hatay'da Yürüyüş Düzenlendi: "Unutmuyoruz, Unutmayacağız!"
6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Hatay'da Yürüyüş Düzenlendi: "Unutmuyoruz, Unutmayacağız!"
İki yıl önce, saatler 04.17'yi gösterdiğinde Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşandı. Bir şehir, bir bölge, bir ülke uyandı ama enkaz altında kalan binlerce kişi bir daha gözlerini açamadı. Kimileri yakınlarını kollarının arasından kaybetti, kimileri ise o karanlık sabaha, evini, işini, tüm geçmişini geride bırakmak zorunda kalarak uyandı.
Bugün ise Hatay sokaklarında bir araya gelen vatandaşlardan tek bir ses yankılandı.
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Depremin ikinci yıl dönümünde Antakya ve İskenderun’da bir araya gelen binlerce kişi, kaybettiklerini andı ve yetkililere sert tepki gösterdi. 6 Şubat Platformu adına yapılan açıklamada, en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın yalnız bırakıldığı vurgulandı.
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Seda Yüce, platform adına yaptığı açıklamada, “Sevdiklerimizi, evlerimizi, memleketimizi kaybettik. Ama daha acısı, yalnız bırakıldık. Enkazın altındaki çığlıklarımıza kulak tıkayanları unutmadık, unutturmayacağız!” diyerek sürecin yönetilme biçimini eleştirdi.
Halkın tepkisi ise büyük: “Bize beton yığınları içinde ölümü reva görenler, şimdi de teneke kutular içinde yaşamamızı istiyor. Ama biz susmayacağız!”
Deprem sonrası kalıcı konutların bir yıl içinde tamamlanacağı belirtilmişti. Ancak iki yıl geçmesine rağmen Hatay’da binlerce yurttaş hala konteynerlerde yaşamaya devam ediyor. Yurttaşlar, konteyner kentlerde yaşanan hijyen sorunlarına, elektrik ve su kesintilerine, sağlıksız barınma koşullarına dikkat çekti.
Bölgede sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunların yaşandığı belirtilirken, sağlık altyapısının hala yeterli seviyeye ulaşmadığı ifade edildi. Aile Sağlığı Merkezlerinin konteynerlerde hizmet vermeye devam ettiği, uzman hekim eksikliği nedeniyle hastaların büyük şehirlere gitmek zorunda kaldığı ve sağlık hizmetlerinde temel ihtiyaçların karşılanmasında yetersizlikler olduğu vurgulandı.
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Depremin ikinci yıl dönümünde Hatay’da düzenlenen yürüyüşte, yurttaşlar yaşadıkları kayıpların unutulmadığını ve mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.
Antakya ve İskenderun’da düzenlenen yürüyüşte, yurttaşlar “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok!” diyerek taleplerini bir kez daha dile getirdi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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