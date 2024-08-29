6 Bin Tane Komşunuz Var: Avrupa'nın En Geniş Apartmanlarından Biriyle Tanışın!
6 Bin Tane Komşunuz Var: Avrupa'nın En Geniş Apartmanlarından Biriyle Tanışın!
6 bin tane komşunuzun olması, muhtemelen pek de mümkün görünmüyordur. Eğer Polonya'nın “Falowiec” apartmanında yaşasaydınız, bu durum size oldukça normal gelecekti. 1970'li yıllarda inşa edilen apartman bloğu, Avrupa'nın en geniş binaları arasında.
Gelin, detaylara birlikte göz atalım.
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Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bu bina, Polonya'da bulunuyor. Ayrıca bir film için de inşa edilmedi.
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Tam 800 metre uzunluğundaki bu apartman bloğu, 4 farklı bölüme ayrılmış.
11 katlı bu binanın her bölümünde 110 daire bulunuyor. Toplamda ise tam bin 792 daire var!
'Falowiec' isimli binanın ismi ise 'fala' yani dalga kelimesinden geliyor. Bina, özellikle yukarıdan bakıldığı zaman bir dalgayı anımsatıyor.
Şimdilerde pek iç açıcı görünmese de Polonya'da 1960'lar ve 70'lerde bu tip binalar oldukça yaygındı. Savaş sonrası modernizmin bir örneği olan bu binalardan şehirde toplam sekiz adet bulunuyor.
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