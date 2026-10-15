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517 Tonluk Dev Parçayı Taşımak İçin Olağanüstü Önlemler Aldılar

517 Tonluk Dev Parçayı Taşımak İçin Olağanüstü Önlemler Aldılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 14:38
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Brezilya'nın São Paulo eyaletinde 517 tonluk dev bir jeneratör parçası, 90 metre uzunluğundaki tek bir araçla otoyoldan limana taşındı. Yükün geçebilmesi için tüneller kapatıldı, trafik eski dağ yoluna yönlendirildi.

İşte detaylar...

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Taşınan parça, elektrik jeneratörlerinin sabit kısmı olan stator.

Taşınan parça, elektrik jeneratörlerinin sabit kısmı olan stator.

Jeneratörün içindeki rotor döndükçe enerji bu parçada üretiliyor. Stator parçalara ayrılamayan bir yük olduğu için normal bir tıra sığacak şekilde bölünemiyor.

Parçayı hangi şirketin ürettiği ve limandan sonra hangi santrale gideceği ise açıklanmadı.

517 tonluk yük, sınırına kadar yüklenmiş 11 buçuk tır kadar ağır.

517 tonluk yük, sınırına kadar yüklenmiş 11 buçuk tır kadar ağır.

São Paulo'da bir kamyonla yükünün toplam ağırlığı için referans alınan sınır 45 ton. Statorun ağırlığı bu sınırın 11 katından fazla ve tamamı uçtan uca 90 metre uzunluğundaki tek bir araçla taşındı.

Bu yüzden yük yalnızca geceleri yol aldı. Önünde ve arkasında polis ile öncü araçlar vardı.

Yükün geçmesi için Serra Nova tünelleri trafiğe kapatıldı.

Yükün geçmesi için Serra Nova tünelleri trafiğe kapatıldı.

Taubaté'den yola çıkan yük, Rodovia dos Tamoios'ta üç gece boyunca ilerledi. İlk gece plato bölümünde yaklaşık 30 kilometre yol aldı, ikinci gece ise dağdan aşağı indi.

Tünellerin kapalı olduğu gece diğer sürücüler eski dağ yolu Serra Antiga'ya yönlendirildi. Son gece Contorno Sul yolu da kapatıldı ve trafik Rio-Santos yoluna aktarıldı.

Aynı yoldan Ağustos'ta da benzer büyüklükte bir stator geçmişti.

Aynı yoldan Ağustos'ta da benzer büyüklükte bir stator geçmişti.

Ağustos ayında aynı büyüklükte başka bir stator da benzer bir operasyonla taşınmıştı. O operasyonun son etabında Caraguatatuba yönündeki yol yaklaşık dört saat trafiğe kapalı kalmıştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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